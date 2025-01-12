Оппозиционер арестован в Азербайджане на 30 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист партии Народного фронта Азербайджана Алисахиб Керимов арестован на 30 суток по административной статье о неповиновении полиции. Соратники Керимова считают, что причиной ареста стала критика власти в социальных сетях.

Как писал "Кавказский узел", 11 декабря партия Народного фронта Азербайджана (ПНФА) осудила аресты журналистов и активистов, расценив их как новую волну репрессий, начатую властями после прошедшей в ноябре международной конференции COP29.

12 декабря Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал обновленный список политзаключенных, число которых выросло до 331. В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло пика за 23 года членства страны в Совете Европы, при этом наибольший прирост их числа произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Активист Хазарского районного отделения партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Алисахиб Керимов 10 января был задержан на станции метро «Низами» Баку, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь партии Натиг Адилов.

По его словам, Керимова обвинили в неподчинении законным требованиям полиции (статья 535.1 Кодекса Азербайджана об административных правонарушениях) и решением Ясамальского районного суда Баку он был приговорен к 30 суткам ареста.

Семья Керимова узнала об его аресте только на следующий день, продолжил Адилов.

Близкие Керимова подтвердили эту информацию.

"Почти сутки не было информации об Алисахибе. Мы уже стали предполагать, что его могли задержать. Наши опасения подтвердились. Вчера (11 января) он позвонил, разговор длился около минуты. Он сказал, что никаких нарушений он не совершал, его арестовали за активность в Tik-Tok. Он сообщил, что его взяли прямо в метро. Алисахиб занимается строительными работами, его инструменты остались там, он сказал, что мы забрали их оттуда. Алисахиб сказал, что уже 10 дней чувствовал за собой слежку", - рассказал его родственник.

По его словам, Керимов не успел сообщить, за какие посты его преследуют. «Разговор был очень коротким», - сказал родственник.

Представитель ПНФА Адилов также подтвердил, что Керимов был «активен в социальных сетях», «критиковал власти», «репостил выступления руководителей партии».

"Власти периодически подвергают активистов нашей партии административным арестам. Это, как им кажется является «профилактическими мерами», чтобы ослабить ПНФА, запугать членов партии ее сторонников. Более 10 членов партии находятся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным обвинениям. Однако никакие репрессии не могут остановить борьбу ПНФА за свободу и демократические перемены», - сказал Адилов.

Получить комментарии в МВД Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" не удалось.

Напомним, 11 членов ПНФА содержатся в тюрьмах по сфабрикованным уголовным делам, ранее заявил зампред партии Аяз Магеррамли, перечислив поименно осужденных соратников - Ниямеддина Ахмедова, Лачина Велиева, Агиля Гумбатова, Шахина Гаджиева, Ализамина Салаева, Сахиба Мамедзаде, Эльхана Алиева, Эльбаи Керимли, Эльнура Гасанова, Муталлима Оруджева и Пюнхана Керимли.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.