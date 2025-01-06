Азербайджан обвинил Армению в обстрелах приграничных территорий

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Минобороны Азербайджана обвинило армянских военных в обстрелах приграничных позиций. Военное ведомство в Ереване отвергло обвинения.

Позиции азербайджанской армии около сел Забух и Джагазур Лачинского района были обстреляны подразделениями вооруженных сил Армении из стрелкового оружия 5 января с 22.00 до 22.10 по местному времени (21.00-21.10 мск) до 22.10 (21.10 мск), заявило сегодня Минобороны Азербайджана.

"В последние дни вооруженные силы Армении несколько раз обстреливали азербайджанские позиции, и все эти случаи были соответствующим образом зафиксированы", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сообщение Минобороны Азербайджана о том, что вечером 5 января армянские военные открыли стрельбу в направлении азербайджанских позиций, не соответствует действительности, заявило Минобороны Армении.

Ведомство напомнило, что аппарат премьер-министра Армении предложил для расследования информации о случаях нарушения режима прекращения огня создать совместный двусторонний механизм. "Азербайджан до сих пор не отреагировал на это предложение", - говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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