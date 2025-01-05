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19:52, 5 января 2025

Траур после гибели пяти детей объявлен в Абхазии

Последствия пожара. Фото: МЧС Абхазии https://mchs.apsny.land/novosti/item/3070-tragediya-v-galskom-rajone

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

6 января объявлено днем траура в Абхазии из-за гибели пяти детей во время пожара в Галском районе.

Указом и. о. президента Бадры Гунба 6 января объявлено в Абхазии днем траура в связи с гибелью пяти детей при пожаре в селе Папанырхуа Галского района, сообщает сегодня "Апсныпресс".

"Во всех государственных учреждениях будут приспущены государственные флаги, в учреждениях культуры, на телевидении и радио будут отменены развлекательные мероприятия и передачи", - говорится в публикации.

Во время пожара в доме находились женщина и пять ее внуков, сообщил агентству глава администрации района Константин Пилия. По его словам, самому младшему ребёнку было 4 месяца.

По предварительной информации, частный деревянный дом загорелся в результате неосторожного обращения с огнем, сообщает на своем сайте МЧС Абхазии.

"В результате трагедии погибли 5 детей. По предварительной информации, огонь вспыхнул из-за растопки печи бензином. На место трагедии выехал министр по ЧС РА Лев Квициния. Подробности трагедии устанавливаются", - говорится в публикации.

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Автор: "Кавказский узел"

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