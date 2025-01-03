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15:29, 3 января 2025

Новые выбросы мазута появились на пляжах Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута зафиксированы на пляжах Анапы и поселка Веселовка Темрюкского района. Ежедневно из прибрежной зоны вывозят по 15 тысяч мешков с песком и мазутом.

Как писал "Кавказский узел", тысячи волонтеров принимают участие в очистке пляжей в районе Анапы и спасении птиц после разлива мазута. 1 января власти отчитались о прекращении утечки мазута из затонувших танкеров. Мазут на краснодарское побережье будет выбрасываться штормами еще на протяжении нескольких лет, поскольку часть разлившихся с танкеров нефтепродуктов остается в толще воды или опустилась на дно, сообщили экологи. Авария в Керченском проливе, при которой вылилось 2400 тонн мазута, стала первой с мазутом марки М100. Мазут этой марки тяжелее воды, а в мире нет испытанных технологий его удаления, заявила 3 января Морспасслужба. 

15 декабря 2024 годадва танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212", произошел разлив нефтепродуктов.

На отдельных участках пляжей Анапы в ночь со 2 на 3 января море вынесло еще партию комков нефтепродуктов, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В Темрюкском районе приступили к очистке пляжа в поселке Веселовка. С раннего утра 3 января там начали собирать выброшенные на берег комки мазута, которые накануне обнаружили мониторинговые группы. Всего на этом участке в уборке принимают участие больше 150 человек", - говорится в другом сообщении.

На Бугазской косе в Анапе продолжается сбор мазута, людей туда по утрам привозят  специальной вахтовой высокопроходимой техникой. "Там, где куски нефтепродуктов небольшие - их собирают садовыми лопатками, чтобы в мешки попадало минимум песка с пляжей", - также сообщил оперштаб.

По данным властей, ежедневно вывозится по 15 тысяч мешков с песком и мазутом.

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

Волонтеры, участвующие в очистке побережья в Краснодарском крае от нефтепродуктов, неоднократно жаловались, что власти несвоевременно вывозят собранный мазут. Они отметили, что нефтепродукты долго лежат в мешках, разъедают их и просачиваются в песок, из-за чего мазут приходится собирать повторно. 23 декабря 2024 года волонтеры направили обращение президенту России Владимиру Путину с жалобой, что вместо техники мазут вынуждены убирать лопатами люди, дыша ядовитыми испарениями.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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