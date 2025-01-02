Пользователи Telegram откликнулись на просьбы помочь птицам на Кубани

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Желающие помочь птицам после сообщения в Telegram-чате о нехватке волонтеров приехали в Витязево, многие люди передали лекарства, необходимый инвентарь. Волонтеры посетовали, что многие проблемы им приходится решать самостоятельно, а для помощи птицам не хватает места.

Как писал "Кавказский узел", более 300 птиц в мазуте поступило после полуночи в волонтерский штаб в Витязево, волонтеры попросили помочь в спасении птиц. Новый выброс мазута на пляжи произошел из-за ночного шторма, сообщил 1 января оперштаб Краснодарского края.

15 декабря два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб один из членов экипажа танкера "Волгонефть 212". Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Волонтеры сообщили, что для помощи испачканным в мазуте птицам не хватает места в Витязево. "Им срочно ещё нужно помещение. Птицы на улице в коробках, девочки работают на улице!" - говорится в сообщении, сообщил администратор Telegram-чата "Анапа. волонтеры моря", на который подписаны 20143 человека.

"Не выделяют помещения для мойки, лекарства, люди все делают за свои средства", - подтвердила Таш.

Ряд пользователей сообщили, что заказали или уже везут необходимые лекарственные средства, шприцы и системы. "Привезём витамины, постараемся шприцы 10 или 20, системы, - написала Катерина.

Ряд пользователей поинтересовались, нужно ли привозить что-то для кормления птиц.

В разделе чата "гуманитарная помощь" пользователи оставляют коды посылок для волонтеров, которые можно получить в пунктах выдачи - среди товаров как медсредства, так и сапоги, ковшики, коробки, посуда и другие необходимые вещи. "Не всем успеваю написать сообщение с благодарностью из-за большого потока сообщений, но всех благодарю здесь. Люди, вы невероятные!" - написала kara.

Другие пользователи сообщили, что приехали помочь в отмывке птиц, но желающих уже слишком много. "Приехали на Черноморскую, 2, нас завернули, сказали, что уже слишком много людей", - написала Оксана Колесникова.

Татьяна указала, что хотелось бы, чтобы на помощь птицам выходили те, кто уже имеет опыт в этой работе. "Очень важно, чтобы те, кто уже был на птицах, возвращались. Особенно жаркое время на птицах с 15.00 дня и до утра", - отметила она.

Эколог Георгий Каваносян сегодня утром разместил сообщение волонтеров, в котором говорится, что за последние сутки поступило более 1000 птиц из-за погодных условий. "Для понимания, с 15 до 31 декабря через нас прошло чуть более 1000, а тут за сутки такой объем", - в котором говорилось о нужде в людях для помощи птицам.

Днем он поблагодарил всех, кто приехал помочь птицам. "Люди есть, огромное спасибо всем, кто откликнулся и сорвался! Сейчас самая главная проблема - куда девать отмытых птиц. Ближайшая точка, куда можно отвезти - это Ростовская область, и там максимум 30 птичек готовы принять. Готовится большой выпуск, но на это ждут официальное разрешение. Пока никто из министерства на себя ответственность не берет", - написал он в своем Telegram-канале.

Между тем группу птиц, отмытых от мазута уже выпустили в природу. "45 лысух прошли реабилитацию в краевой столице. Ранее их привезли из Анапы. Ветеринары проверили состояние пернатых. Были проведены все необходимые обследования перед тем, как водоплавающих птиц выпустили в естественную среду обитания. Лысухи осваиваются в парке "Солнечный остров". Они плавают в озере Старая Кубань", сообщил 1 января Telegram-канал "Россия.Кубань".

Напомним, 25 декабря 2024 года Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе. До этого действовал режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны. Из-за того что региональный режим ЧС введен лишь спустя 10 дней после катастрофы с танкерами, были упущены возможности для эффективной борьбы с последствиями ЧС, указали экологи и пользователи соцсетей.

19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков. 20 декабря Кондратьев провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы, а от властей нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили в тот день волонтеры.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет, указали экологи.

Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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