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10:13, 1 января 2025

Чиновники проигнорировали право сироты из Волгоградской области на жилье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти отказываются обеспечивать сироту из Волгоградской области Дмитрия Иванова жильем, хотя по закону должны это сделать.

По данным Следкома, председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Василия Семенова доклад о расследовании дел о нарушении жилищных прав сирот.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметил 31 декабря 2024 года информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Речь идет в том числе о нарушении жилищных прав сироты из Волгоградской области Дмитрия Иванова, которого чиновники, согласно закону, должны обеспечить жильем. Иванов обратился с жалобой в прокуратуру, что власти отказались обеспечивать его жильем, в связи с чем прокуратура подготовила иск в суд, сообщило 30 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"Кавказский узел" также писал, что ранее Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, также пожаловалась, что чиновники не обеспечивают ее положенным ей по закону жильем.

Ранее, 9 августа 2024 года, другая сирота из Волгограда – Дарья Кульбачная – также пожаловалась, что чиновники отказываются ей предоставить положенное по закону жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы отметили, что власти нарушили права сироты.

В июле 2024 года стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания.

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Автор: "Кавказский узел"

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