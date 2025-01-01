Чиновники проигнорировали право сироты из Волгоградской области на жилье

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Власти отказываются обеспечивать сироту из Волгоградской области Дмитрия Иванова жильем, хотя по закону должны это сделать.

По данным Следкома, председатель ведомства Александр Бастрыкин затребовал у руководителя следственного управления СКР по Волгоградской области Василия Семенова доклад о расследовании дел о нарушении жилищных прав сирот.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, отметил 31 декабря 2024 года информационный центр Следкома на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Речь идет в том числе о нарушении жилищных прав сироты из Волгоградской области Дмитрия Иванова, которого чиновники, согласно закону, должны обеспечить жильем. Иванов обратился с жалобой в прокуратуру, что власти отказались обеспечивать его жильем, в связи с чем прокуратура подготовила иск в суд, сообщило 30 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

"Кавказский узел" также писал, что ранее Елена Михайлова, которая воспитывалась в интернатах Дагестана и Волгограда, также пожаловалась, что чиновники не обеспечивают ее положенным ей по закону жильем.

Ранее, 9 августа 2024 года, другая сирота из Волгограда – Дарья Кульбачная – также пожаловалась, что чиновники отказываются ей предоставить положенное по закону жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы отметили, что власти нарушили права сироты.

В июле 2024 года стало известно, что чиновники в Волгограде выдали сироте Михаилу Пономареву положенную ему по закону квартиру, однако она оказалась непригодна для проживания.

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