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06:32, 1 января 2025

Жители Тарки заблокировали на Новый год дорогу на смотровую площадку

Жители Тарки заблокировали дорогу на смотровую площадку. Кадр из видео https://vk.com/wall-74219800_2666197

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В поселке Тарки местные жители сегодня ночью перекрыли дорогу на смотровую площадку, где сотни махачкалинцев планировали встретить Новый год.

Как информировал "Кавказский узел", жители Дагестана неоднократно поднимали вопрос о целесообразности празднования Нового года. Так, в январе 2024 года часть комментаторов в дербентском паблике заявила, что массовые гуляния в городе на Новый год неуместны, как и сам этот праздник. Другая часть пользователей отметила, что Новый год является светским праздником, и что его празднование уже стало традицией.

Жители махачкалинского поселка Тарки сегодня ночью перекрыли доступ к смотровой площадке, на которой сотни местных жителей планировали встретить Новый год. Видео о том, как жители поселка заблокивали дорогу к смотровой площадке, опубликовали дагестанские паблики. В частности, ролик разместил паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте". На кадрах показана дорога, поперек которой разложены булыжники. На месте скопились люди, на дороге с обеих сторон стоят машины.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 209 тысяч пользователей, на 06.30 мск набрал около 26,7 тысячи просмотров и 455 комментариев.

"Новый год для иноверцев, мусульманам отмечать нельзя", – заявил Абдул-Кадыр Мурадов.

"Умнички, так и надо", – считает Bella Kalivan.

"Молодцы, ребята", – написала Марьям.

"Всё правильно сделали", – отметил Мансур Мансуров.

Другая часть комментаторов раскритиковала жителей Тарки. "Что такого? Люди идут посмотреть на салюты", – написала Майрам Эйвазова.

"Не хотите праздновать – сидите дома, кто вы такие, чтобы решать за других?" – задался вопросом Abdulla Abakarov.

"За всех решать – это неправильно, это наглость. Не герои они, что камнями дорогу перекрывают", – заявил Mekhti Vaitovich.

"Всех оштрафовать. Кто они такие, чтобы дорогу перекрывать? Хорошо, завтра я Акушинского перекрою. Экскаватором выкопаю траншею. Что получится?" – отметил Мурад Мурадов.

На 06.30 мск на сайте администрации Махачкалы нет комментариев относительно блокировки жителями Тарки дороги на смотровую площадку.

"Кавказский узел" также писал, что в канун 31 декабря 2022 года молодежь станцевала на площади в Дербенте лезгинку. Празднование Нового года не соответствует обычаям народов Дагестана, заявила часть комментаторов в соцсетях, после просмотра ролика с танцем. Другая часть отметила, что праздник не противоречит традициям, поскольку он является светским.

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Автор: "Кавказский узел"

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