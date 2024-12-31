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11:31, 31 декабря 2024

Второй за утро беспилотник сбит в Северной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Пригородном районе Северной Осетии сбит беспилотный летательный аппарат.

Как писал "Кавказский узел",  с 4.00 мск в регионах СКФО была объявлена беспилотная опасность, в Северной Осетии военные сбили беспилотный летательный аппарат над полигоном Шалхи, аэропорт «Владикавказ» был закрыт для приема и отправки самолетов.

Второй за сегодня беспилотник был сбит в Северной Осетии в 10.20 мск над Пригородном районом, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

"Жертв и разрушений нет", - написал он в 10.44 мск в своем телеграм-канале. 
 
По данным Меняйло, с момента объявления беспилотной опасности в 4.00 мск в республике работает оперативный штаб. "Все силы и средства находятся в режиме повышенной готовности", - отметил он.

Напомним, что территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Минобороны рапортовало, что минувшей ночью было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны, в том числе 11 - на Кубани и один в Ростове-на-Дону.

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Автор: "Кавказский узел"

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