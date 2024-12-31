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09:43, 31 декабря 2024

Аэропорт «Владикавказ» закрыт после атаки беспилотника

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Северной Осетии военные сбили беспилотный летательный аппарат над полигоном Шалхи. Республиканский аэропорт закрыт для приема и отправки рейсов.

Как писал "Кавказский узел", территории регионов СКФО и ЮФО регулярно подвергаются атакам беспилотников после начала российской военной операции на Украине. Минобороны рапортовало, что минувшей ночью было сбито 68 БПЛА в восьми регионах страны, в том числе 11 - на Кубани и один в Ростове-на-Дону.

"Над полигоном Шалхи силами ПВО сбит беспилотник. Жертв и разрушений нет", - написал в своем телеграм-канале в 9.31 мск глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
 
По его данным, с 4.00 мск в регионах СКФО была объявлена беспилотная опасность, аэропорт «Владикавказ» закрыт для приема и отправки самолетов.

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Автор: "Кавказский узел"

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