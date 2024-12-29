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08:43, 29 декабря 2024

Школьник из Майкопа арестован за пропаганду терроризма

СИЗО, фото: Елена Синеок, "Юга.ру"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд арестовал на два месяца школьника из Майкопа, которого силовики заподозрили в пропаганде терроризма из-за публикаций в интернете.

Согласно материалам дела, несовершеннолетний житель Майкопа разместил в интернете публикации, которые силовики сочли пропагандой терроризма и завели на него дело. Подросток водворен в изолятор временного содержания (ИВС) сроком на два месяца, защита обжаловала его арест.

Адвокат просил заменить содержание под стражей на домашний арест или на присмотр за несовершеннолетним, но суд отказался удовлетворить его просьбу, заявив, что подросток может оказать давление на свидетелей, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Адыгеи.

Комментариев от представителей подростка относительно решения суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что Кевин Лик из Майкопа – гражданин Германии и России, 28 декабря 2023 года он был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в госизмене. 1 августа Лик и еще 15 осужденных были освобождены в рамках обмена заключенными с западными странами.

По версии следствия, Кевин Лик оказывал Германии помощь в деятельности, направленной против безопасности России. Следствие считает, что, будучи школьником, он наблюдал за местной воинской частью и фотографировал места ее дислокации. 2 июля стало известно, что Кевин Лик прибыл в колонию в Архангельской области. 30 июля мать осужденного сообщила "Кавказскому узлу", что ее сын исчез из колонии.

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Автор: "Кавказский узел"

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