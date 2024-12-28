Прокудин обжаловал приговор

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Волгоградский трэш-блогер Павел Прокудин, осужденный на три года колонии-поселения за возбуждение ненависти и вражды к российским военнослужащим, обжаловал приговор.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля суд в Волгограде отправил под арест блогера Павла Прокудина, обвиненного по статье о возбуждении ненависти и вражды к российским военным (часть 1 статьи 282 УК РФ, предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы). 11 декабря Прокудин был приговорен к 2,5 года колонии-поселения.

19 апреля стало известно, что Павел Прокудин, высказавшийся в прямом эфире об участниках военной операции на Украине, стал подозреваемым по уголовному делу. 22 апреля Прокудина задержали в Пензе. При задержании он просил прощения и заявил, что был пьян.

Павел Прокудин, осужденный за возбуждение ненависти и вражды к российским военнослужащим, обжаловал приговор, сообщает 27 декабря v1.ru.

На сайте Красноармейского районного суда города Волгограда указано, что жалоба поступила 25 декабря, заявителем является подсудимый. К рассмотрению она была принята уже на следующий день, возражения по жалобе можно предоставить до 20 января 2025 года.

Напомним, 19 мая Павел Прокудин был обвинен по административной статье о дискредитации армии. В июне суд оштрафовал его на 60 тысяч рублей по административным статьям о дискредитации российской армии и мелком хулиганстве.

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