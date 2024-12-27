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22:10, 27 декабря 2024

Смягчено обвинение мэру Степанакерта

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор изменил статью обвинения по делу мэра Степенакерта Давида Саргсяна на более мягкую, в ближайшее время дело будет передано в суд.

Как писал "Кавказский узел", следствие в Армении 25 мая сообщило о задержании мэра Степанакерта Давида Саргсяна по обвинению в мошенничестве и подделке документов. 27 мая суд отправил его под арест с запретом свиданий. Следователи обвиняют Давида Саргсяна в том, что имущество, в частности, машины, принадлежащие Степанакерту, он не оставил азербайджанцам, а вывез их с собой в Армению. 13 июня суд перевел его под домашний арест, а 16 июля защита Саргсяна добилась отмены этой меры пресечения. С 20 июля Саргсян находится под административным контролем. 

Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

Обвинение в отношении мэра Степанакерта Давида Саргсяна изменено, вместо мошенничества с отягчающими обстоятельствами ему теперь вменяется самоуправство, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Рубен Меликян.

Он отметил, что обвинение в тяжком преступлении переквалифицировано по статье небольшой тяжести, однако “не стало менее абсурдным”. Одновременно обвинение в самоуправстве было предъявлено всем членам совета старейшин Степанакерта. 

Меликян добавил, что мера пресечения Саргсяну, предусматривающая запрет покидать дом более чем на 12 часов в сутки, несмотря на смягчение обвинения осталась без изменений. 

"Я называю это домашним полуарестом. Для нас совершенно очевидно, что речь идет не о мере пресечения, а о наказании и ограничении с целью причинить неудобства и страдания. Дело очень скоро будет передано в суд, в начале января мы обсудим его более подробно", - написал Меликян.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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