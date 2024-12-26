Два бойца из Кабардино-Балкарии убиты на Украине

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Ибрагим Маргушев и Заур Мурзаканов убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 208 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 23 декабря официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 206 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В школе сельского поселения Залукодес состоялось открытие мемориальных досок выпускникам школы: Ибрагиму Маргушеву и Зауру Мурзаканову , погибшим в спецоперации на Украине, сообщило сегодня отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 208 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 193 из них, о том, что убиты еще 15 бойцов, стало известно из отчета властей Кабардино-Балкарии о выплатах родным убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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