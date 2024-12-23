Боец из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Иван Забазнов убит на Украине. С начала военной операции официальной признаны убитыми не менее 206 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", 19 декабря стало известно, что на Украине убит Алексей Старостенко из Майского района. Он стал, по меньшей мере, 205-м бойцом из Кабардино-Балкарии, который официально был признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

В зоне военной операции на Украине убит военнослужащий из Кабардино-Балкарии Иван Забазнов. Об этом стало известно из материалов Иловлинского районного суда Волгоградской области, отказавшего в страховых выплатах жителю Ольховского района, являющегося отцом бойца, передал 20 декабря "Волгоград Онлайн".

В материалах дела сказано, что отец не поддерживал связи с сыном, проживавшим в Кабардино-Балкарии с матерью.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 206 бойцов из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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