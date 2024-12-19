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11:27, 19 декабря 2024

Стало известно о гибели жителя Кабардино-Балкарии на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Старостенко из Майского района погиб в спецоперации. На Украине с начала СВО официально признаны убитыми как минимум 205 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 18 декабря официально были признаны убитыми 204 бойца из Кабардино-Балкарии, среди них - 16 военных, убитых в 2022 году, имена которых власти не называли.

Алексей Старостенко из Майского района стал 205 убитым в спецоперации, чью гибель подтвердили власти. Глава местной администрации Татьяна Саенко передала орден Мужества сестре убитого. Старостенко погиб в июле этого года, следует из сообщения в телеграм-канале администрации Майского района.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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