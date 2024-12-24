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07:52, 24 декабря 2024

Боец из Дагестана убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомед Кадиев из Казбековского района убит на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 1153-х бойцов из Дагестана.

Как информировал "Кавказский узел", 21 декабря стало известно, что на Украине убит Керим Идрисов. Он стал, по меньшей мере, 1153-м бойцом из Дагестана, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

На Украине убит военнослужащий из села Ленинаул Магомед Кадиев, сообщил 14 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава администрации Казбековского района Гаджимурад Мусаев.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1153-х бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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