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22:13, 23 декабря 2024

Десять погибших дельфинов найдены близ Анапы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волонтеры и спасатели обнаружили тела десяти дельфинов на побережье Краснодарского края, пострадавшем от разлива нефтепродуктов после крушения двух танкеров.

Как писал "Кавказский узел", примерно сотня волонтеров занята отмывкой птиц от мазута, птицы направлены в Краснодар и Ставрополь, сообщили 20 декабря активисты. К 22 декабря стало известно уже об 11 дельфинах, найденных мертвыми в зоне загрязнения на побережье в Краснодарском крае. Работники центра по спасению отмыли и пролечили 972 птицы. 

Еще десять тел погибших дельфинов обнаружили  сегодня на побережье Краснодарского края после крушения танкеров и разлива нефтепродуктов, сообщила  директор Научно-экологического центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"В понедельник четырех погибших дельфинов нашли в Алексино, троих на пляже в Волочаевском, одного на Суджукской косе, одного в Джубге, одного в Анапе", - привело ее слова РИА "Новости".

Комментируя гибель дельфинов, обнаруженных 22 декабря в Новороссийске, Белей рассказала ТАСС, что острая интоксикация парами мазута отмечается среди возможных причин смерти дельфинов.

Напомним, 19 декабря волонтеры пожаловались на то, что не хватает техники и сил, собранный мазут не вывозится своевременно, а местные власти лишь имитируют деятельность отчетами о привлечении к работе бюджетников и казаков.

20 декабря губернатор Кубани провел показательный фотоотчет об очистке пляжей Анапы, при этом волонтеры в кадр не попали. У добровольцев тем временем истощаются силы из-за тяжелой работы в антисанитарных условиях, а от властей по-прежнему нет помощи со спецтехникой и инвентарем, заявили волонтеры.

Капитан танкера, на котором в результате крушения погиб матрос, заключен под стражу, капитан второго танкера отправлен под домашний арест. Следствие запланировало экспертизы для оценки ущерба от разлива мазута.

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Автор: "Кавказский узел"

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