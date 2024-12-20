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19:08, 20 декабря 2024

Занижение суммы компенсации по делу Кяова нарушило права потерпевшего

Мухтар Мишаев. Фото: https://memohrc.org/ru/news_old/obvinenie-po-delu-uchastnika-mitinga-v-magase-hamhoeva-oglasilo-pokazaniya-svideteley

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение суда, который назначил Мадину Губжокову компенсацию в 30 тысяч рублей за неправомерное уголовное преследование, несопоставимо с моральным ущербом из-за действий бывшего силовика Азамата Кяова. Сумма смехотворна и обязательно должна быть обжалована, указали юристы и правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Мадин Губжоков, который является потерпевшим по делу бывшего начальника угрозыска районного управления МВД в Кабардино-Балкарии Азамата Кяова, потребовал полтора миллиона рублей моральной компенсации. Суд удовлетворил его требования частично, снизив сумму компенсации до 30 тысяч рублей.

Начальник отдела угрозыска по Чегемскому району Азамат Кяов нелегально купил винтовку и патроны и незаметно спрятал оружие в доме родственника Мадина Губжокова. Желая улучшить показатели своей работы, силовик составил фиктивный протокол обыска, уговорив знакомых поставить подписи в качестве понятых. Губжокову удалось добиться уголовного преследования самого полицейского. В конце декабря 2022 года суд приговорил Кяова к двум годам лишения свободы условно.

Решение суда о моральной компенсации Мадину Губжокову "Кавказскому узлу" прокомментировали правозащитник Валерий Хатажуков, адвокат Мухтар Мишаев, который защищал Губжокова во время расследования судебного дела, и активист Мартин Кочесоко*.

Компенсация в размере 30 тысяч рублей вместо требуемых полтора миллиона является нарушением прав Мадина Губжокова, потерпевшего по делу бывшего начальника угрозыска районного управления МВД в Кабардино-Балкарии Азамата Кяова, уверен  Валерий Хатажуков.

"Он требовал полтора миллиона, ему дали 30 тысяч рублей. Что это, если не нарушение его прав? Сумму компенсации уменьшили примерно в 50 раз. Необходимо обжаловать и добиться нормальной компенсации. Это на самом деле смешная сумма. Лучше бы вообще отказали, чем дали такую сумму", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, это решение можно назвать исключительным. "Я не помню другого такого решения в Кабардино-Балкарии. На практике сумма компенсации всегда уменьшается судом, но не в 50 раз. На моей памяти такого нет. Это что-то новое для республики и даже для Северного Кавказа. Но это может стать практикой, к сожалению. Поэтому я говорю о необходимости обжалования этого решения", - отметил он.  

Мухтар Мишаев считает "смехотворной" сумму компенсации, назначенную судом. "Но если честно, я абсолютно не удивлен. Я уверен, что надо обжаловать это решение и идти дальше. Думаю, есть шансы добиться справедливости и получить нормальную компенсацию. Его 2-3 года таскали по судам и в конце назначили компенсацию в 30 тысяч рублей. Если бы была банальная кража по части 1, и то ему возместили больше за моральный вред. Человека почти три года таскали в суды, в отношении него было совершено преступление и такая компенсация", - сказал он  корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в последнее время в Кабардино-Балкарии крайне мало случаев фабрикации дел, когда силовики подкидывают запрещенные вещи. "В последние годы в моей практике больше не было подобных случаев. Я считаю это положительным явлением, потому что мы прошли такую волну сфабрикованных дел, когда подкидывали оружие для возбуждения дел. Раньше каждый второй подзащитный заявлял о том, что все ему подкинули. А сейчас уже, к счастью, такого почти нет", - отметил он.

Мартин Кочесоко*, наоборот, считает, что практика подбросов для фабрикации дел  в республике не ушла в прошлое.

"Я точно знаю, что подбросы оружия и наркотиков в республике имеют системный характер. И скорее всего, это не только в Кабардино-Балкарии. Это делают как для статистики, так и для фабрикации дел против неугодных", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, добиваться справедливости в Кабардино-Балкарии стало крайне трудно. "Вообще добиваться справедливости по закону в республике это очень сложное занятие, почти невозможно. Потому что законы не действуют практически или действуют в интересах власть имущих", - подчеркнул он. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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