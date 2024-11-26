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02:39, 26 ноября 2024

Потерпевший по делу Кяова получил компенсацию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мадин Губжоков, который является потерпевшим по делу бывшего начальника угрозыска районного управления МВД в Кабардино-Балкарии Азамата Кяова, потребовал полтора миллиона рублей моральной компенсации. Суд удовлетворил его требования частично, снизив сумму компенсации до 30 тысяч рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", начальник отдела угрозыска по Чегемскому району Азамат Кяов нелегально купил винтовку и патроны и незаметно спрятал оружие в доме родственника Мадина Губжокова. Желая улучшить показатели своей работы, силовик составил фиктивный протокол обыска, уговорив знакомых поставить подписи в качестве понятых. Губжокову удалось добиться уголовного преследования самого полицейского. В конце декабря 2022 года суд приговорил Кяова к двум годам лишения свободы условно.

Чегемский районный суд Кабардино-Балкарии рассмотрел иск Мадина Губжокова, который потребовал компенсации морального вреда в размере 1,5 миллиона рублей. Отвечиками по иску выступили МВД Российской Федерации, МВД по Кабардино-Балкарии, отдел МВД России по Чегемскому району и бывший сотрудник полиции Азамат Кяов. Об этом говорится в решении, опубликованном на сайте суда 25 ноября.

Далее в решении описывается фабула дела Азамата Кяова, а также сообщается, что он своими действиями нанес вред Губжокову. Из-за этого последний потерял работу, в период, пока длилось судебное разбирательство, испытывал затруднения в трудоустройстве, он был вынужден развестись с супругой, ухудшилось состояние его здоровья.

Ответчики не согласились с исковым требованием, заявив, что "в отношении истца уголовное преследование не осуществлялось". Против удовлетворения исковых требований выступил и Азамат Кяов.

Суд выяснил, что Губжоков так и не работает, а с супругой его отношения были испорчены еще до упомянутых событий.

В итоге суд удовлетворил требования Губжокова лишь частично, постановив взыскать с Кяова 30 тысяч рублей, в исковых требованиях к упомянутым ведомства было отказано.

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Автор: "Кавказский узел"

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