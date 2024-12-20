Младший сержант из Таганрога убит на Украине

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Дмитрий Лозинский из Таганрога убит на Украине. С начала российской операции на Украине официально названы имена как минимум 601 убитого там военного из Ростовской области.

Как писал "Кавказский узел", к 14 декабря власти признали убитыми на Украине более 5450 бойцов с юга России, в том числе как минимум 600 - из Ростовской области.

Об убитом на Украине младшем сержанте Дмитрии Лозинском стало известно из отчета гордумы Таганрога об открытии мемориальной доски на фасаде школы №5.

Лозинский - родился в 2001 году в Таганроге, служил в бригаде береговой обороны Черноморского флота РФ, погиб 5 марта 2022 года в городе Баштанка Николаевской области, следует из публикации в официальном телеграм-канале городской думы.

Указом президента РФ Лозинский был награжден орденом Мужества посмертно. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 601 бойца из Ростовской области.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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