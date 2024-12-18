RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
14:50, 18 декабря 2024

Задержанные после конфликта с силовиками в Ереване отказались признать вину

Полиция в Ереване, стоп-кадр видео news.am https://www.youtube.com/watch?v=AChN9jOD1K8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.am%2F&source_ve_path=Mjg2NjY&feature=emb_logo

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два торговца с ереванского рынка стали подозреваемыми по уголовному делу после столкновения с силовиками. Они отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря сотрудники инспекции по безопасности пищевых продуктов и полицейские во время рейда конфисковали мясо с рынка по улице Хоренаци в Ереване из-за отсутствия документов у продавцов. При этом между продавцами и полицейскими произошло столкновение, после чего были задержаны семь человек по подозрению в хулиганстве и умышленном причинении ущерба имуществу.

Около тонны изъятого мяса было уничтожено. Это вызвало критику продавцов, которые предположили, что лучше было бы передать мясо в дома престарелых и детские дома.

В отношении двух торговцев возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на выезд и административный надзор. При этом суд отклонил ходатайство об их аресте, отметила представитель ведомствав.

Остальные торговцы по истечении срока задержания были отпущены на свободу, добавила Авдалян.

Два торговца подозреваются по уголовным статьям о групповом хулиганстве и причинении ущерба имуществу должностного лица, рассказал их адвокат Геворг Хачатрян.

Адвоукат отметил, что его подзащитные не признают обвинения и утверждают, что не совершали подобных действий и не нанесли никакого ущерба. "Записи оказавшегося на месте журналиста сыграли свою роль. Эти кадры подтверждают, что мои подзащитные не совершали никаких противоправных действий, которые могли бы стать основанием для их ареста", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
15:46, 18 декабря 2024
Боец из Кабардино-Балкарии убит на Украине
10:23, 18 декабря 2024
Военнослужащий из Северной Осетии убит на Украине
09:00, 18 декабря 2024
Боец из Камышина убит в военной операции
07:35, 18 декабря 2024
Кубанский судья обжаловал приговор по делу о гибели человека в ДТП
06:44, 18 декабря 2024
Дело о нападении школьника с ножом на одноклассников в Краснодаре дошло до суда
14:15, 17 декабря 2024
Волонтеры откликнулись на призыв помочь спасти пляжи Анапы от мазута
Все события дня
Новости
Акоп Асланян. Фото: пресс-служба правительства Армении
18 декабря 2024, 09:40
Армянский депутат Асланян исключен из правящей партии
Беженцы провели в Ереване акцию. 17 декабря 2024 г. Фото Армине Мартиросян для "Кавказского узла"
18 декабря 2024, 02:53
Карабахские беженцы призвали международное сообщество поддержать инициативу парламента Швейцарии
18 декабря 2024, 00:55
Беженка из Нагорного Карабаха отвергла обвинение по делу о массовых беспорядках
МИД Швейцарии. Фото: Report.az https://report.az/ru/drugie-strany/mid-shvejcarii-na-konferencii-po-ukraine-obsudyat-ne-tolko-plan-zelensk/
17 декабря 2024, 19:46
Глава МИД Швейцарии отклонил предложение о конференции по Нагорному Карабаху
Бакинский военный суд. Фото: report.az https://Report.az/ru/vnutrennyaya-politika/v-verhovnyj-sud-azerbajdzhana-naznacheny-novye-sud-i/
17 декабря 2024, 15:38
Дело бывших руководителей Нагорного Карабаха передано в суд
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
18 декабря 2024, 11:12
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
16 декабря 2024, 11:49
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
20:28, 17 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Конечные точки дня для диванных обсуждений
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
16:43, 15 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
120 на 120
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Блогеры
Фото
16:28, 18 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Интервью Алиева против политологических инсинуаций
Фото
20:28, 17 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Конечные точки дня для диванных обсуждений
Фото
19:11, 16 декабря 2024
Ветер с Апшерона
1
Отвертки на винтиках
Фото
09:38, 16 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
25
Израиль и фарисеи с международным правом. Сирия, Армения, Украина, Грузия и другие
Фото
16:43, 15 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
120 на 120
Аналитика
10 декабря 2024, 09:55
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Сотрудник силовых структур. Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/140641/
18 декабря 2024, 11:04
Родственники критика властей задержаны в Чечне

Здание суда, где проходит разбирательство по "делу Abzas Media". 17 декабря, 2024. Фото: Фатима Мовламлы/JAMnews
17 декабря 2024, 18:56
Суд отказался пустить журналистов на процесс Abzas Media

Участники акции протеста в Тбилиси. 7 октября 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
17 декабря 2024, 17:10
Ужесточение правил массовых акций в Грузии стало элементом запугивания демонстрантов

Самир Ашуров. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=KzkHoekLyEY
17 декабря 2024, 13:59
Грузия отказались дать политическое убежище семье Ашурова

Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Ростов: водители скорой помощи пожаловались на условия труда #Shorts
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Многодетный военный требует участка земли в Ингушетии
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Четвертая атака беспилотников на Чечню
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Показать больше