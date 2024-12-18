Задержанные после конфликта с силовиками в Ереване отказались признать вину

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Два торговца с ереванского рынка стали подозреваемыми по уголовному делу после столкновения с силовиками. Они отказались признать вину.

Как писал "Кавказский узел", 13 декабря сотрудники инспекции по безопасности пищевых продуктов и полицейские во время рейда конфисковали мясо с рынка по улице Хоренаци в Ереване из-за отсутствия документов у продавцов. При этом между продавцами и полицейскими произошло столкновение, после чего были задержаны семь человек по подозрению в хулиганстве и умышленном причинении ущерба имуществу.

Около тонны изъятого мяса было уничтожено. Это вызвало критику продавцов, которые предположили, что лучше было бы передать мясо в дома престарелых и детские дома.

В отношении двух торговцев возбуждено уголовное дело, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на выезд и административный надзор. При этом суд отклонил ходатайство об их аресте, отметила представитель ведомствав.

Остальные торговцы по истечении срока задержания были отпущены на свободу, добавила Авдалян.

Два торговца подозреваются по уголовным статьям о групповом хулиганстве и причинении ущерба имуществу должностного лица, рассказал их адвокат Геворг Хачатрян.

Адвоукат отметил, что его подзащитные не признают обвинения и утверждают, что не совершали подобных действий и не нанесли никакого ущерба. "Записи оказавшегося на месте журналиста сыграли свою роль. Эти кадры подтверждают, что мои подзащитные не совершали никаких противоправных действий, которые могли бы стать основанием для их ареста", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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