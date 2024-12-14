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04:11, 14 декабря 2024

Продавцы раскритиковали уничтожение изъятого на рынке в Ереване мяса

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Около тонны мяса, изъятого у торговцев на рынке в Ереване, уничтожено, это вызвало критику продавцов, которые предположили, что изъятое мясо лучше было бы передать в дома престарелых и детские дома.

Как писал "Кавказский узел", представители властей 13 декабря конфисковали мясо у торговцев на рынке в Ереване, и после возникшего конфликта полицейские задержали семь человек.

Инспекция по безопасности пищевых продуктов сообщила о результатах проверок на мясном рынке на улице Хоренаци в Ереване. По данным ведомства, был выявлен ряд существенных нарушений, торговые точки по продаже мяса прекратили свою деятельность и были закрыты, а поставщики не смогли предоставить документы, подтверждающие убой мяса на сертифицированной бойне.

"Согласно законодательству, мясо, не имеющее документа от бойни, подлежит изъятию и уничтожению. Было изъято и уничтожено около одной тонны мяса", - говорится в сообщении инспекции.

Также ведомство сообщило, что регулярно проводило разъяснительную работу о порядке изъятия и уничтожения незаконных мясных продуктов, владельцы торговых точек на улице Хоренаци неоднократно предупреждались о том, что проверки будут носить постоянный характер. Более того, аналогичные контрольные мероприятия на торговых точках улицы Хоренаци проводились совсем недавно, в сентябре-октябре, в ходе которых также было изъято мясо. "Действия Инспекционного органа, естественно, направлены исключительно на защиту здоровья населения, предотвращая попадание на столы потребителей непроверенных товаров неизвестного происхождения и опасных продуктов", - подчеркивается в сообщении

"Это фашизм, я другого слова не нахожу. Как можно конфисковать мясо у человека, который растил этот скот целых шесть месяцев. Бог им судья", - заявил продавец мяса на рынке в эфире "168 часов".

Он отметил, что во многих районах нет скотобойни, люди из-за этого забивают свой скот каждый у себя во дворе. "Новый год на носу, каждый забил свой скот, чтобы продать и на эти деньги купить своему ребенку подарок, а они пришли и все забрали. Стыдно", - добавил он.

Другой мясник в эфире отметил, что "целый год никто не приходил на рынок проверять качество мяса и вдруг перед Новым годом нагрянули к ним". "Я не верю, что такое высококачественное мясо, какое у меня, они возьмут и уничтожат. Но даже если так, как так вообще возможно? Хоть бы передали солдатам, дому престарелых, детдому. На душе так тяжело, как сейчас, бы не было. Жалко, ведь мясо, действительно, качественное было", - говорит мужчина, добавив, что в их селе и в округе вообще нет скотобойни.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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