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11:53, 13 декабря 2024

Семь человек задержаны после стычки с силовиками на рынке в Ереване

Рынок. Фото: Елена Синеок, ЮГА.ру

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители властей конфисковали мясо у торговцев на рынке в Ереване, и после возникшего конфликта полицейские задержали семь человек.

Сотрудники инспекции по безопасности пищевых продуктов совместно с полицейскими конфисковали мясо с рынка по улице Хоренаци в Ереване из-за отсутствия документов у продавцов. При этом инспекторы и полицейские не дали продавцам открыть свои лавки, в результате ситуация накалилась, и между продавцами и полицейскими произошло столкновение, сообщила журналистка Сюзи Бадоян, оказавшаяся в это время на рынке.

Полицейские применили слезоточивый газ, который попал в глаза одного из продавцов, рассказала в прямом эфире в соцсети Бадоян, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла". По словам Бадоян, проверяющие изъяли мясо и увезли "в неизвестном направлении". На ее вопрос, что они будут делать с этим мясом, сотрудник инспекции ответил, что "мясо пойдет на ликвидацию".

Журналистка обратила внимание, что инспекторы не взвесили конфискованное мясо, и "мясники при желании не смогут полноценно себя защитить в суде". Кроме того, по ее словам, не был составлен протокол конфискации.

Один из продавцов в прямом эфире отметил, что у них нет скотобойни, чтобы забить скот там. "Я забил скот сам, привёз мясо в Ереван, а теперь у меня конфискуют мясо, заявляя, что у меня нет справки из скотобойни", - рассказал мясник, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

За 15 дней я уже потерял 1,8 миллиона драмов

По словам владельца мяса, это произошло не впервые: до этого у него уже однажды конфисковали мясо, но других решений у него нет. "За 15 дней я уже потерял 1,8 миллиона драмов [около 4580 долларов]", - пожаловался мужчина, добавив, что облил себя бензином.

Сотрудники полиции совместно с Инспекционным органом по безопасности пищевых продуктов провели рейд в мясных магазинах по улице Хоренаци, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям с общественностью и информации полиции Зарзанд Габриелян.

По его словам, в ходе рейда проверялось наличие документов, подтверждающих убой скота на сертифицированных скотобойнях, а полицейские "обеспечивали общественный порядок".

Габриелян также отметил, что во время возникшего конфликта между сотрудниками Инспекционного органа и собравшимися один из мужчин облил себя бензином и попытался поджечь.

Семь других участников инцидента были задержаны

"Попытка была предотвращена полицейскими. Семь других участников инцидента были задержаны по подозрению в хулиганстве и умышленном причинении ущерба имуществу и доставлены в полицию", - сказал Габриелян, добавив, что составляются документы для передачи задержанных в орган предварительного следствия.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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