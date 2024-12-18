Родственники критика властей задержаны в Чечне

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Силовики в Чечне задержали двух родственников активиста, выступавшего с критикой властей республики.

Как писал "Кавказский узел", статистика случаев похищений людей в Чечне больше не ведется, поскольку родственники пропавших опасаются обнародовать информацию об исчезновениях, указали 1 сентября правозащитники. Незаконные задержания в Чечне продолжаются, но известными становятся лишь самые громкие случаи, констатировали они.

В Чечне силовики задержали дядю и двоюродного брата активиста, сотрудничающего с оппозиционным властям Чечни телеграм-каналом "Нийсо": 70-летнего Абдул-Вахида Мустафинова и его сына Мухаммада Мустафинова, сообщил 17 декабря этот телеграм-канал.

Обоих удерживают в здании одной из силовых структур, утверждается в публикации. "Оба ни в чем не провинились, кроме как в том, что оказались родственниками человека, который посмел говорить правду про их режим", - сообщили активисты.

Напомним, в апреле 2023 года правозащитная организация Amnesty International констатировала ухудшение ситуации с нарушениями прав человека в России. Организация выделила случаи преследования в Чечне критиков властей и правозащитников, отметив, что критиков местных властей в республике произвольно арестовывают и подвергают насильственным исчезновениям на фоне царящей в регионе безнаказанности.

По оценкам Центра защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов), в ходе вооруженного конфликта в Чечне пропали без вести от 3 до 5 тысяч человек. Большинство из них — после задержания представителями государства. Всего за последние 30 лет на Северном Кавказе исчезло около 8000 человек. При этом случаи наказания силовиков единичны, а их безнаказанность приводит к воспроизводству подобных преступлений, отметили в августе 2023 года участники дискуссии "Похищения и насильственные исчезновения на Северном Кавказе".

Материалы о нарушениях прав человека в Чечне, нападках Кадырова на оппозицию и его борьбе с инакомыслящими в республике "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".

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