Жители регионов юга России столкнулись с отсутствием физраствора в аптеках

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В КБР, Калмыкии, Ростовской области и на Кубани в аптеках возникла нехватка физраствора. Фармацевты указали на убыточность производства препарата из-за его низкой стоимости.

Жители разных регионов в ходе приема обращений в кол-центр программы "Итоги года с Владимиром Путиным" пожаловались на отсутствие в аптеках физраствора. Речь идет в том числе о Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Краснодарском крае и Ростовской области.

Активисты провели в регионах рейды по аптекам, и информация об отсутствии физраствора подтвердилась. По их словам, на фоне отсутствия препарата в аптеках его стоимость на маркетплейсах возросла в 10 раз – до 400 рублей. Наблюдается острая нехватка больших упаковок, которые используются для капельниц, передал сегодня ТАСС.

В аптеках регионов, жители которых обратились с жалобами, физраствора нет с октября, отметило агентство.

О проблеме с физраствором краснодарские паблики сообщали еще 30 ноября. Так, телеграм-канал "Туподар Краснодар" отметил, что в аптеках Краснодарского края препарат невозможно купить, в том числе через интернет.

Телеграм-канал "Ракурс Ейск" 4 декабря сообщил, что в ампулах физраствор в аптеках Кубани приобрести можно, однако больших упаковок в продаже нет. В Ейском районе на начало декабря флаконы объемом 250 миллилитров можно было купить только в станице Камышеватской.

Производителям и дистрибьюторам невыгодно работать с физраствором из-за убыточности – даже сама стеклянная тара стоит дороже, чем препарат, привел телеграм-канал слова руководителя аптечной сети "Биомедсервис" Олега Мирошника. Он также пояснил, что на убыточность производства также влияет дорогая логистика.

В аптеках возникла нехватка физраствора еще и потому, что его раскупили больницы, указала специалист Ассоциации независимых аптек Елена Соколова.

С физраствором проблема временная, так как препарат проходит перерегистрацию, Это занимает обычно два месяца, заявил главврач Ейской райбольницы, комментарий которого также приведен в телеграм-канале.

Нальчикские аптекари заявили, что физраствора нет, поскольку его не завозят поставщики. "Он невыгоден для производителя. Продукт дешевый, но затратный. Наш регион инфузионными растворами обеспечивал ставропольский завод "Эском", но он, как мы узнали, обанкротился", – пояснила директор аптечного склада Минздрава Кабардино-Балкарии Зарема Жигунова, комментарий которой 5 декабря в своем телеграм-канале привела газета "Юга".

Физраствор производится в Краснодарском крае, этот завод снабжает физрастворами свой регион, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Из Санкт-Петербурга в Кабардино-Балкарию препарат возить невыгодно. Выходом из ситуации может быть увеличение стоимости физраствора, добавила Жигунова.

Она отметила, что больницы республики обеспечены физраствором в достаточном количестве, так как заключали контракты на поставку еще в начале года.

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