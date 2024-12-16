Политологу Андранику Миграняну запрещен въезд в Армению

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В аэропорту Звартноц Андранику Миграняну заявили, что въезд в Армению ему запрещен.

Российского политолога и историка Андраника Миграняна не пустили в Армению.

Мигранян, который прилетел в Армению, чтобы посетить могилы родителей, в аэропорту Звартноц заявили, что въезд в страну ему запрещен, пишет "Союз армян России" 15 декабря в своем телеграм-канале.

По данным газеты Hraparak, Миграняна еще в 2022 году признали нежелательным лицом в Армении, об этом, по данным издания, политолога уведомили еще тогда, но причины не назвали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года стало известно о запрете властей Армении на въезд в республику для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. В тот же день депутат Госдумы России Константин Затулин сообщил, что получил письмо из парламента Армении о нежелательности его визита в страну. В марте 2023 года въезд в Армению запретили основателю российского холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову.

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