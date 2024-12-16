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05:36, 16 декабря 2024

Политологу Андранику Миграняну запрещен въезд в Армению

Андраник Мигранян, фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

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В аэропорту Звартноц Андранику Миграняну заявили, что въезд в Армению ему запрещен.

Российского политолога и историка Андраника Миграняна не пустили в Армению.

Мигранян, который прилетел в Армению, чтобы посетить могилы родителей, в аэропорту Звартноц заявили, что въезд в страну ему запрещен, пишет "Союз армян России" 15 декабря в своем телеграм-канале.

По данным газеты Hraparak, Миграняна еще в 2022 году признали нежелательным лицом в Армении, об этом, по данным издания, политолога уведомили еще тогда, но причины не назвали.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2022 года стало известно о запрете властей Армении на въезд в республику для главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. В тот же день депутат Госдумы России Константин Затулин сообщил, что получил письмо из парламента Армении о нежелательности его визита в страну. В марте 2023 года въезд в Армению запретили основателю российского холдинга "Ньюс Медиа" Араму Габрелянову.

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Автор: "Кавказский узел"

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