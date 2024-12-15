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06:27, 15 декабря 2024

Трое бойцов из Кабардино-Балкарии убиты в СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Гергов, Аскер Нагоев и Рамазан Бешкуров убиты в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 204-х бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", 13 декабря стало известно, что на Украине убит Мурат Фиров из Нальчика. Он стал, по меньшей мере, 201-м бойцом из Кабарадино-Балкарии, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

Военнослужащие Аслан Гергов, Аскер Нагоев и Рамазан Бешкуров убиты на Украине. В честь них, а также в честь других убитых бойцов в Баксане открыты Парты героев, сообщил гостелеканал "Кабардино-Балкария".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 204-х бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 188 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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