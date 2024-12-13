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22:34, 13 декабря 2024

Боец из Нальчика убит на Украине

Мемориальная доска Мурату Фирову. Скриншот фото из Telegram-канала администрации нальчика от 13.12.24, https://t.me/nalchiknews1/7582.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мурат Фиров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 201 бойца из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 11 декабря власти признали убитыми как минимум 200 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Мемориальная доска Мурату Фирову, убитому в военной операции на Украине, открыта в школе № 27, где он учился, сообщила сегодня администрация Нальчика в своем Telegram-канале. Как следует из информации на мемориальной доске, фотография которой приложена к публикации, Фирову было 35 лет, убит 4 августа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 201 бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 185 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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