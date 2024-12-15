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05:32, 15 декабря 2024

Четыре авиабомбы времен Великой Отечественной войны найдены в Волгоградской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Три советских авиабомбы и одну немецкую времен Великой Отечественной войны нашли рабочие во время земляных работ в Городищенском районе.

Приехавшие на место находки саперы определили, что два снаряда являются десятикилограммовыми советскими осколочными бомбами, одна - ФАБ-100, еще одна - немецкой SC50, пишет 14 декабря "Высота 102".

Найденные снаряды саперы пиротехнического расчета Донского спасцентра МЧС России вывезли на полигон и взорвали, пишет 1rnd.ru.

Всего в текущем году ростовские саперы обезвредили порядка 300 авиабомб времен Великой Отечественной войны, найденных на юге России.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце сентября житель Городовиковского района Калмыкии нашел во время полевых работ снаряды от пушки времен Великой Отечественной войны.

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Автор: "Кавказский узел"

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