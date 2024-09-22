Снаряды времен Великой Отечественной войны найдены в Калмыкии

22 сентября 2024, 05:49

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Во время полевых работ житель Городовиковского района Калмыкии нашел снаряды от пушки времен Великой Отечественной войны.

В Городовиковском районе Калмыкии местный житель во время полевых работ обнаружил несколько ржавых снарядов.

Он обратился в полицию, приехавшие сотрудники ОМОН определили, что найденные снаряды - 76.2-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды от дивизионной пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, пишут 21 сентября "Вести Калмыкия".

Взрывотехники перевезли найденные снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта и взорвали, информирует "Калмыкия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 сентября в Новороссийске была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны, ее перевезли на полигон Раевский, где специалисты Донского спасательного центра МЧС России утизилировали.

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