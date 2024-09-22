22 сентября 2024, 05:49

Снаряды времен Великой Отечественной войны найдены в Калмыкии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Во время полевых работ житель Городовиковского района Калмыкии нашел снаряды от пушки времен Великой Отечественной войны.

В Городовиковском районе Калмыкии местный житель во время полевых работ обнаружил несколько ржавых снарядов.

Он обратился в полицию, приехавшие сотрудники ОМОН определили, что найденные снаряды - 76.2-миллиметровые осколочно-фугасные снаряды от дивизионной пушки ЗИС-3 времен Великой Отечественной войны, пишут 21 сентября "Вести Калмыкия".

Взрывотехники перевезли найденные снаряды на безопасное расстояние от населенного пункта и взорвали, информирует "Калмыкия-онлайн".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 сентября в Новороссийске была найдена авиабомба времен Великой Отечественной войны, ее перевезли на полигон Раевский, где специалисты Донского спасательного центра МЧС России утизилировали.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе", "Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе", "Житель Кубани обвинен в изготовлении и продаже бомб".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

22 сентября 2024, 04:54

  • Дошло до суда дело Ивана Геля

    В Иловлинский районный суд Волгоградской области передано дело главы района Ивана Геля. Он обвинен в превышении должностных полномочий.

22 сентября 2024, 03:55

22 сентября 2024, 03:16

22 сентября 2024, 02:17

22 сентября 2024, 01:18

  • Судья из Шахт заподозрен в мошенничестве

    Высшая квалификационная коллегия судей разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело против бывшего судьи Шахтинского городского суда Сергея Шама, который подозревается в мошенничестве.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи