08 сентября 2024, 05:24

Авибомба времен Великой Отечественной войны найдена в Новороссийске

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На стройплощадке в Мысхако строители обнаружили авиабомбу времен Великой Отечественной войны ФАБ-500, ее уничтожили ростовские саперы.

Строители обнаружили на стройплощадке на улице Сахалинской в Мысхако авиабомбу времен Великой Отечественной войны.

Вызванные на место находки саперы определили, что найденный снаряд - авиабомба ФАБ-500, пишет 7 сентября "Кубань 24".

Найденный снаряд был перевезен на полигон Раевский, где специалисты Донского спасательного центра МЧС России его утилизировали, информирует "Коммерсант".

Как писал "Кавказский узел", в конце июня около очистных сооружений в Новороссийске рабочие обнаружили немецкую фугасную бомбу SC-50.

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Примечание:

"Полиция оцепила вокзал в Сочи после звонка о бомбе", "Житель Новороссийска осужден за ложное сообщение о бомбе", "Житель Кубани обвинен в изготовлении и продаже бомб".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

08 сентября 2024, 06:21

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