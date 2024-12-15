RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:38, 15 декабря 2024

Напавший на офис банка в Ереване приговорен к пожизненному заключению

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего начальница центра регистрации нарушения ПДД, полковника полиции Даниеля Даниеляна к пожизненному заключению, признав виновным в вооруженном нападении на офис банка HSBC в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный пистолетом и гранатой человек в маске в мае 2018 года ограбил банк HSBC на улице Комитаса в Ереване. Он ранил двух сотрудников банка, один из которых умер, похитил деньги и попытался сбежать, но был задержан. При задержании мужчина оказал сопротивление, ранив одного из полицейских. Позднее в тот же день раненый полицейский умер в больнице. Задержанным оказался полковник полиции Даниел Даниелян.

Суд общей юрисдикции Еревана вынес приговор полковнику полиции Даниелу Даниеляну, который в 2018 году разбойное нападение на офис банка HSBC, пишет 14 декабря 1in.am.

Прокурор ходатайствовал о признании Даниеляна виновным в разбойном нападении с целью хищения имущества с особо крупных размерах, убийстве из корыстных побуждений, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия и назначении ему наказания в виде пожизненного заключения.

Суд согласился с доводами гособвинения и приговорил Даниеляна к пожизненному заключению.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
14:57, 14 декабря 2024
Боец из Астраханской области убит в военной операции
10:24, 14 декабря 2024
Очередь из более 1350 автомобилей скопилась на "Верхнем Ларсе"
09:28, 14 декабря 2024
Боец из Дагестана убит в военной операции
03:12, 14 декабря 2024
Беспилотники сбиты в Краснодарском крае
17:28, 13 декабря 2024
Контрактник из Дагестана убит в военной операции
13:45, 13 декабря 2024
Родители подростка на Кубани оказались под угрозой депортации после поножовщины в школе
Все события дня
Новости
14 декабря 2024, 07:48
Политологи прокомментировали итоги выборов мэра Гюмри
14 декабря 2024, 05:59
Армянские аналитики указали на кризис в "Гражданском договоре"
14 декабря 2024, 04:11
Продавцы раскритиковали уничтожение изъятого на рынке в Ереване мяса
Рынок. Фото: Елена Синеок, "Юга.ру"
13 декабря 2024, 11:53
Семь человек задержаны после стычки с силовиками на рынке в Ереване
13 декабря 2024, 03:13
Пограничники в Армении расследуют незаконное пересечение границы со стороны Турции
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
10 декабря 2024, 11:17
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
18:55, 12 декабря 2024
Ветер с Апшерона
13
Медведевское предложение из тех, что не могут быть
Фото
17:09, 11 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
Опять "одноразовые герои"?
Фото
01:51, 9 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
18
Маленький Арцах сопротивлялся Эрдогану вчетверо больше, чем вся Сирия в целом
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Скриншот https://www.azerbaycansaati.tv/6453.html Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане

Массовые протесты в Грузии. Ноябрь 2024 г. Фото корреспондента “Кавказского узла” Азиза Каримова. Грузия: история и результаты протестов

Блогеры
Фото
18:55, 12 декабря 2024
Ветер с Апшерона
13
Медведевское предложение из тех, что не могут быть
Фото
17:24, 11 декабря 2024
Ветер с Апшерона
8
Три пути сепаратистов
Фото
17:09, 11 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
Опять "одноразовые герои"?
Фото
01:51, 9 декабря 2024
Нагорные повороты. Карабах
18
Маленький Арцах сопротивлялся Эрдогану вчетверо больше, чем вся Сирия в целом
Фото
19:35, 7 декабря 2024
Ветер с Апшерона
3
Общие законы у Азербайджана и Турции!
Аналитика
08 ноября 2024, 11:35
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
Темы дня
Джейхун Новрузов. Фото со страницы Джейхуна Новрузова в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет Facebook, запрещена в России).
14 декабря 2024, 15:56
Оппозиционер Новрузов арестован в Баку на 10 суток

Игорь Нагавкин. Фото предоставлено "Кавказскому узлу" Игорем Нагавкиным.
13 декабря 2024, 23:17
Руководство колонии отказалось сообщить о состоянии Нагавкина его сестре

Сухумская крепость. Фото: Hons084/Wikimedia Commons https://ru.wikipedia.org
13 декабря 2024, 21:39
Российским туроператорам запрещено продавать туры в Абхазию

Зарема Мусаева. Фото: https://www.topnews.ru/news_id_739397.html
13 декабря 2024, 18:20
Зареме Мусаевой предъявлено обвинение в дезорганизации работы колонии

Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Выборы в Грузии: выборщики голосуют, граждане протестуют
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Как Кадыров наехал на Бастрыкина и Колокольцева
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Восьмой день протестов в Тбилиси: задержания, костры и песни
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Разгон протестующих в Тбилиси: петарды против водометов
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Джейрах: как добраться и на что посмотреть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Абхазия: как Бжания объясняет свои попытки удержать власть
Показать больше