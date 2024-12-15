Напавший на офис банка в Ереване приговорен к пожизненному заключению

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Суд приговорил бывшего начальница центра регистрации нарушения ПДД, полковника полиции Даниеля Даниеляна к пожизненному заключению, признав виновным в вооруженном нападении на офис банка HSBC в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", вооруженный пистолетом и гранатой человек в маске в мае 2018 года ограбил банк HSBC на улице Комитаса в Ереване. Он ранил двух сотрудников банка, один из которых умер, похитил деньги и попытался сбежать, но был задержан. При задержании мужчина оказал сопротивление, ранив одного из полицейских. Позднее в тот же день раненый полицейский умер в больнице. Задержанным оказался полковник полиции Даниел Даниелян.

Суд общей юрисдикции Еревана вынес приговор полковнику полиции Даниелу Даниеляну, который в 2018 году разбойное нападение на офис банка HSBC, пишет 14 декабря 1in.am.

Прокурор ходатайствовал о признании Даниеляна виновным в разбойном нападении с целью хищения имущества с особо крупных размерах, убийстве из корыстных побуждений, покушении на убийство и незаконном приобретении, хранении, перевозке или ношении оружия и назначении ему наказания в виде пожизненного заключения.

Суд согласился с доводами гособвинения и приговорил Даниеляна к пожизненному заключению.

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