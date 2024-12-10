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13:23, 10 декабря 2024

Не менее 70 сотрудников медиа пострадали на акциях протеста в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правозащитники насчитали 70 журналистов и операторов, пострадавших от действий силовиков на акциях протеста в Грузии.

Как писал "Кавказский узел", с 28 ноября, когда начались акции протеста, задержано более 400 демонстрантов. Несколько дней подряд в Тбилиси продолжаются нападения со стороны неизвестных в масках. В частности, группа примерно из 50 человек избила нескольких членов партии "Ахали". 9 декабря в начале акции у парламента не присутствовала полиция, однако затем к зданию были стянуты спецназ и водометы.

Фото с одной из акций протеста в Тбилиси приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Силовые структуры за последние десять дней нанесли ущерб более чем 70 журналистам и операторам, освещавшим акции в поддержку евроинтеграции, сообщается со ссылкой на медиа-омбудсмена в телеграм-канале Tbilisi life, насчитывающем 36 312 подписчиков.

При этом, по данным медиа-омбудсмена, Специальная следственная служба не выявила ни одного сотрудника правоохранительных органов, причастного к этим преступлениям.

В заявлении правозащитной организации отмечается, что сегодня, 10 декабря, когда мир празднует Международный день прав человека, грузинским СМИ приходится бороться за свободу выражения.

"В этот день, вместо празднования, нам приходится бороться за свободу слова. Прекратите преследования и насилие против участников акций, журналистов и операторов. Роль критических СМИ в укреплении демократии незаменима, но "Грузинская мечта" пытается подавить их, используя силу, правоохранительные органы и титушек. Свобода медиа в Грузии сталкивается с множеством вызовов. В последние годы мы наблюдаем грубые попытки ограничить деятельность СМИ, насилие против журналистов и тенденцию безнаказанности", - говорится в заявлении медиа-омбудсмена, приведенном в телеграм-канале.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались протесты.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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