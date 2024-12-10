Кошелев переведен из психбольницы на амбулаторное наблюдение

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Активист из Волжского Вячеслав Кошелев, которого ранее поместили в психиатрическую клинику за насилие в отношении полицейского, переведен домой под наблюдение врачей.

Как информировал "Кавказский узел", 23 августа 2022 года стало известно, что администрация СИЗО согласилась перевести в другую камеру активиста из Волжского Вячеслава Кошелева после того, как он объявил голодовку, требуя улучшения условий.

Вячеславу Кошелеву принудительное лечение в стационаре заменено на амбулаторное наблюдение. Активист содержался в ГБУЗ "ВОПБ № 1" Волгоградская областная психиатрическая больница, передало 9 декабря "ОВД Инфо"*.

Напомним, Кошелев был задержан в Волжском 26 марта 2022 года, он заявил, что был задержан во время прогулки по городу в футболке и кепке с украинской символикой. Суд назначил ему штраф за хулиганство. Кошелев пожаловался, что после задержания был избит силовиками. Позже он был помещен на принудительное лечение в психиатрическую больницу за насилие в отношении полицейского.

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