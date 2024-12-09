Боец со Ставрополья убит на Украине

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Евгений Волков из Апанасенковского района убит в военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 546 бойцов из Ставропольского края.

Как информировал "Кавказский узел", 27 ноября стало известно, что на Украине убит Николай Полухин из Туркменского района. Он стал, по меньшей мере, 545-м бойцом из Ставропольского края, который был официально признан убитым в зоне специальной военной операции (СВО).

В военной операции на Украине убит уроженец Апанасенковского района Евгений Волков, сообщил 2 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Денис Климов.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 546 бойцов из Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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