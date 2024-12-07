Комитет министров Совета Европы потребовал от Баку выполнить решения ЕСПЧ по делу Сафарова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решение по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна азербайджанским военным Рамилем Сафаровым опубликовал Комитет министров Совета Европы. Он сообщил, что спустя четыре года Азербайджан не выполнил отдельные пункты решения Европейского суда по правам человека.

Как сообщал "Кавказский узел", азербайджанского военнослужащего Рамиля Сафарова суд в Будапеште приговорил в 2006 году к пожизненному заключению по обвинению в убийстве офицера Вооруженных сил Армении Гургена Маргаряна, совершенном в 2004 году в Будапеште. Сафаров был экстрадирован в Азербайджан в 2012 году, где президент Ильхам Алиев подписал указ о его помиловании. Сафаров был восстановлен на службе, ему присвоено звание майора.

В январе 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запросил у правительств Азербайджана и Венгрии официальный ответ по убийству армянского офицера. 27 мая ЕСПЧ признал освобождение Сафарова в Азербайджане незаконным. Азербайджанские власти, помиловав Сафарова, нарушили две статьи Европейской конвенции по правам человека: статью 2 о праве на жизнь и статью 14 о запрете на дискриминацию, следует из постановления, опубликованного на сайте суда. Заявителями являются граждане Армении – Айк Макучян, который по делу об убийстве был признан потерпевшей стороной, и дядя погибшего Маргаряна Самвел Минасян, ныне покойный. Суд обязал Азербайджан возместить представителям Маргаряна 15 143,33 фунтов стерлингов (примерно 18 680 долларов).

Комитет министров Совета Европы 6 декабря призвал Азербайджан немедленно выплатить судебные расходы представителям истцов по делу об убийстве армянского офицера Гургена Маргаряна в Будапеште, сообщает "Арменпресс" со ссылкой на пресс-службу комитета.

Очередное постановление по делу "Макучян и Минасян против Азербайджана" было опубликовано в рамках мониторинга исполнения решений Европейского суда по правам человека.

Комитет также потребовал доказать, что письма о помиловании Рамиля Сафарова были удалены с сайта президента Азербайджана. Властям предъявлены претензии касательно того, что Азербайджан не выполнил отдельные пункты решения суда. "Лица, совершившие такие тяжкие преступления, должны быть лишены права занимать государственные должности", - говорится в сообщении комитета, который также потребовал разъяснить законность привилегий, предоставленных Сафарову.

В постановлении также имеется призыв к властям Азербайджана внести законодательные изменения для борьбы с ненавистью и этнической дискриминацией. "В случае невыполнения индивидуальных мер ожидается, что Совет Европы примет промежуточную резолюцию, направленную на установление более строгого контроля над выполнением обязательств со стороны Азербайджана", - говорится в сообщении.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.