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23:04, 30 ноября 2024

Анонс трат на праздники для детей в Нальчике вызвал скепсис в соцсети

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Восемь миллионов рублей, которые власти Кабардино-Балкарии потратят на новогодние представления для детей, следовало бы направить на насущные нужды жителей республики, указали пользователи соцсети.

Как писал "Кавказский узел", на Новый год в Кабардино-Балкарии не будет праздничных фейерверков и масштабных празднований, но запланирован ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации.

В 2022 году власти большинства российских регионов, в том числе Кабардино-Балкарии, на фоне военной операции на Украине отменили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Такая же тенденция была и в 2023 году.

Сказочные музыкальные новогодние представления на главной новогодней елке в Кабардино-Балкарии обойдутся региональному бюджету в более восьми миллионов рублей, сообщили в правительстве региона.

"На организацию и проведение республиканских новогодних представлений для детей в Кабардино-Балкарии направят более 8 млн рублей. Однако другие масштабные новогодние мероприятия на территории региона отменены. При этом детская программа по встрече Нового года не изменилась, утренники и новогодние елки пройдут в привычном формате", - привело ТАСС слова министра труда и социальной защиты Кабардино-Балкарии Тахира Тогузаева.

На республиканскую елку пригласят детей-сирот, из малообеспеченных семей, а также семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Особое внимание будет уделено детям из семей военнослужащих. Сумма, которую местные власти выделяли на подобные торжества в прошлые годы, практически не изменилась, говорится в публикации агентства от 29 ноября.

Эту публикацию разместил Instagram*-паблик chp.nalchik, на который подписаны 419 тысяч человек. К 23.00 мск пост набрал 311 комментариев.

Часть пользователей заявили о необходимости направить эти деньги на социальные нужды республики.

"Лучше потратьте эти деньги на нуждающихся. Как не обратишься к ним за помощью говорят, что средств не хватает. Вот и собственно средства. Вы представляете на 8 <миллионов> скольким можно помочь!?" - возмутилась alionabasharuli.

"Администрация Нальчика каждый день описывает, что нет денег на ямочный ремонт. На эти 8 миллионов сколько ям можно было бы заделать, обеспечив безопасность дорожного движения", - прокомментировал ar.thur4667.

"Почему нельзя эти восемь миллионов потратить на неблагополучные семьи? На эту сумму можно купить дом в селе двум семьям. И может, и более" - отметил пользователь allah_velik_al0007.

Ряд пользователей сочли необходимыми эти траты. "Дети ждут этот праздник, ждут ёлку и подарки, всегда была ёлка и это одно из чудесных воспоминаний из детства" - написала zuhr_a 1153.

"Интересно, вы свои <дни рождения> отменили, свадьбы? Эти деньги на праздник детям, и так ничего нет у детей, елку хотя бы не надо отменять! Для взрослых, пожалуйста, они обойдутся. Не надо лишать детей новогоднего настроения" - ответил на призывы комментаторов пользователь kuzya_022.

"Кавказский узел" также писал, что в декабре 2023 года муфтият Кабардино-Балкарии призвал жителей республики принять участие в сборе гуманитарной помощи для беженцев из Палестины. Комментаторы местного паблика в соцсети поспорили о целесообразности этого сбора. Часть из них поддержала идею муфтията, а другая часть высказалась против, заявив о сложной социальной обстановке в республике.

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Автор: "Кавказский узел"

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