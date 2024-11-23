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10:13, 23 ноября 2024

Власти Кабардино-Балкарии отказались от фейерверков на Новый год

Фейерверк. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Новый год в Кабардино-Балкарии не будет праздничных фейерверков и масштабных празднований, но запланирован ряд мероприятий с акцентом на семьи участников спецоперации.

Как информировал "Кавказский узел", в 2022 году власти большинства российских регионов, в том числе Кабардино-Балкарии, на фоне военной операции на Украине отменили массовые торжества по случаю Нового года, за исключением праздничных мероприятий для детей. Такая же тенденция была и в 2023 году.

Власти Кабардино-Балкарии приняли решение отказаться от фейерверков и масштабных празднований на Новый год, сообщил глава республики Казбек Коков .

"Однозначно можно сказать, что каких-то праздничных салютов, каких-то шумных мероприятий проводить не будем. <...> При этом вся праздничная атмосфера в республике будет на должном уровне", – привел 22 ноября его слова "Интерфакс".

На Новый год в Кабардино-Балкарии особое внимание будет уделено семьям участников спецоперации на Украине. В детских учреждениях республики новогодние праздничные мероприятия пройдут в обычном формате, добавил Коков.

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Автор: "Кавказский узел"

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