Офицер из Кабардино-Балкарии убит в военной операции

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Старший лейтенант Никита Семочкин, который служил в Кабардино-Балкарии, убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 189 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к сегодняшнему дню официально признаны убитыми как минимум 188 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Гвардии старший лейтенант Никита Семочкин убит в военной операции на Украине, сообщило сегодня отделение фонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии.

Семочкин родился в городе Ельце Липецкой области в семье потомственного военного, закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище имени В.Ф. Маргелова. Проходил службу в Кабардино-Балкарской Республике.

С первого дня специальной военной операции находился на передовой, награжден рядом орденов, убит весной 2024 года.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 189 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 173 из них, о гибели еще 16 человек стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски, ни выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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