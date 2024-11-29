Жители регионов Грузии протестуют против отказа от евроинтеграции

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Сторонники евроинтеграции вышли сегодня на акции протеста в Батуми, Гори, Кутаиси, Зугдиди, Поти, Чхороцку. В столице Аджарии силовики приступили к разгону акции.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сторонники евроинтеграции заблокировали движение у парламента, к зданию стянуты силовики и спецтехника. Силовики у здания парламента Грузии надели противогазы, водометы выдвинулись на передние позиции. Полиция призывает участников акции протеста разблокировать движение у здания. Начался силовой разгон акции протеста у парламента Грузии. Силовики используют водометы против сторонников евроинтеграции.

Грузия до 2028 года отказывается от переговоров по вступлению в Евросоюз, заявил 28 ноября премьер-министр Ираклий Кобахидзе. Европарламент принял резолюцию, в которой отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". После заявления Кобахидзе протестующие перекрыли ряд улиц в Тбилиси, у здания парламента в течение вечера и ночи происходили стычки с полицией. Силовики применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, пострадали участники акции и журналисты. Сотрудники скорой помощи доставили в больницы 33 пострадавших, в том числе 16 полицейских, четверых журналистов и 13 участников протестов. Сторонники евроинтеграции заявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом страны Саломе Зурабишвили.

В Батуми протестующие перекрыли дорогу в нескольких местах , сообщила сегодня телекомпания "Формула".

В Батуми возникли столкновения с силовиками, которые задерживают протестующих, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Акция протеста прошла и в Поти. Активисты, представители оппозиции и НПО прошли шествием по центральной улице, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

"Заявление Кобахидзе стало последней каплей, мы этого не потерпим", - заявили протестующие. Акция проходила под наблюдением полиции.

Митинг против приостановки евроинтеграции прошел в Зугдиди. Протестующие собрались у здания региональной администрации, а затем прошли по улицам города., сделав остановки у мэрии, полиции и суда, сообщила телекомпания "Рустави".

Издание Qartli сообщило об акции протеста в Зугдиди.

Второй день подряд акции протеста против приостановки евроинтеграции проходят в Чхороцку, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life, опубликовав видео с шествия сторонников евроинтеграции. На видео под флагами Грузии и ЕС идут несколько сотен людей. "Для понимания, это маленький город на Западе Грузии, где проживает около 3 тысяч человек", - говорится в публикации.

Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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