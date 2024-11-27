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13:32, 27 ноября 2024

Суд в Ереване смягчил приговор оппозиционеру Чарчяну

Армен Чарчян. Фото: https://www.aysor.am

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционный суд в Ереване сократил с трех лет до года испытательный срок бывшему оппозиционному депутату Армену Чарчяну, приговоренному к условному лишению свободы по делу о принуждении к голосованию.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля суд в Ереване приговорил директора медцентра "Измирлян", бывшего депутата оппозиционной фракции "Айастан" Армена Чарчяна к четырем годам лишения свободы условно. Из-за ареста Чарчяна окончательный срок наказания составил 3 года 7 месяцев и 10 дней. Испытательный срок суд назначил на 3 года.

Апелляционный уголовный суд Армении рассмотрел ходатайство защиты и сократил испытательный срок Армену Чарчяну, сообщил на своей странице в Facebook* адвокат Чарчяна Эрик Алексанян.

"Испытательный срок Чарчяна суд сократил с трех лет до одного года. Армен Чарчян продолжит оставаться на свободе", - написал Алексанян, публикацию которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, в июне 2021 года известный профессор-ортопед и депутат парламента Армен Чарчян был арестован, а освобожден в декабре того же года по решению Конституционного суда, признавшего арест незаконным. Следователи считают, что Чарчян принуждал подчиненных - сотрудников медцентра "Измирлян" - пойти на выборы и проголосовать за оппозиционный блок "Айастан". Уголовное дело безосновательно, поскольку обвинение Чарчяну предъявлено на основании вырванных из контекста его слов во время собрания в медцентре, заявила защита.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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