Армен Чарчян. Фото: https://www.aysor.am/ru/news/2023/02/09/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD-%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%8F%D0%BD/2057941

05 февраля 2024, 12:44

Оппозиционер Чарчян приговорен в Ереване к условному сроку

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Суд в Ереване приговорил к условному сроку бывшего депутата парламента Армена Чарчяна, признав его виновным в принуждении сотрудников медцентра к голосованию за оппозиционный блок "Айастан".

Как писал "Кавказский узел", в июне 2021 года известный профессор-ортопед и депутат Национального собрания Армен Чарчян был арестован, а освобожден в декабре того же года по решению Конституционного суда Армении, признавшего арест незаконным. Следователи считают, что Чарчян принуждал подчиненных - сотрудников медцентра "Измирлян" - пойти на выборы и проголосовать за оппозиционный блок "Айастан".

Ереванский суд первой инстанции общей юрисдикции приговорил директора медцентра "Измирлян", бывшего депутата оппозиционной фракции "Айастан" Армена Чарчяна к четырем годам лишения свободы условно. Заседание, на котором судья вынес вердикт, транслировался в прямом эфире News.am, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Окончательный срок наказания ввиду того, что в отношении Чарчяна был применен арест в качестве меры пресечения, составил 3 года 7 месяцев и 10 дней. Испытательный срок суд назначил на 3 года.

Прокурор требовал для Чарчяна пять лет лишения свободы, а защита требовала оправдания бывшего депутата. "То, что Чарчян вновь не оказался в тюрьме, уже хорошо, но, тем не менее, он должен был быть оправдан", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эрик Алексанян.

Он добавил, что защита обжалует решение суда после того, как получит судебный акт, и "справедливость восстановит путем нового расследования".

"Изначально уголовное дело было возбуждено незаконно, без каких-либо оснований на то. Обвинение Чарчяну было предъявлено на основании вырванного из контекста его слова во время собрания в медцентре, и суд это признал", - сообщил Алексанян.

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Примечание:

"Апелляционный суд оставил на свободе мэра Мегри", "Сотни армянских активистов потребовали не подписывать соглашение с Азербайджаном", "Противник Пашиняна освобожден после задержания в Ереване".

Автор: Армине Мартиросян источник: корреспондент "Кавказского узла"

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