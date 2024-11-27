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13:52, 27 ноября 2024

Фильм Игбала Абилова вновь отмечен на международном кинофестивале

Игбал Абилов. Фото: Фото: https://zmaps.ru/26/07/2024/v-azerbajdzhane-zaderzhan-talyshskij-istorik-igbal/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Фильм арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова отмечен на кинофестивале в Италии. Ранее фильм получил приз фестиваля в Испании.

Как писал "Кавказский узел", 35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов, который с детства жил в Белоруссии, приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата, и его задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, ученому грозит наказание вплоть до пожизненного. 19  ноября суд продлил срок его ареста еще на четыре месяца.

Близкие Абилова считают истинной причиной преследования его исследования в области культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Как связан арест Игбала Абилова с преследованием талышских активистов".

Фильм Абилова "Фрагменты" отмечен на международном фестивале в Риме. "Еще один успех короткометражного фильма Игбала "Фрагменты"! На этот раз он вошел в список лучших фильмов октября в рамках Prisma Awards – Rome Independent Film Award", - говорится в сообщении международной кампании в защиту Абилова.

Ранее, 1 ноября, фильм Абилова "Фрагменты" получил награду в номинации "Лучший научно-фантастический фильм" на международном кинофестивале Monza в Италии. Восьмиминутный фильм в жанре научной фантастики срежиссирован Игбалом Абиловым и выпущен в декабре 2023 года, говорится в информации на сайте Shortmoviedatabase ("База данных короткометражных фильмов"). "Фильм рассказывает историю двух влюбленных андроидов, показывая разные сцены из их повседневной жизни", - говорится в описании картины.

Фильм был показан также 14 ноября на международном кинофестивале Madrid Indie Film Festival (MADRIFF) в столице Испании. От имени автора фильм представил публике двоюродный брат Абилова, известный на постсоветском пространстве стендапер Идрак Мирзализаде. Он зачитал письмо Абилова к участникам фестиваля в Мадриде.

Абилов в своем послании указал, что подвергся "преследованию за свою научную и общественную деятельность". "Надеюсь, что в скором времени справедливость восторжествует, моя невиновность будет доказана, и я, выйдя на свободу, смогу приехать в Мадрид, встретиться с друзьями и посмотреть все фильмы фестиваля", - отмечает Игбал Абилов.

Prisma Awards - это основанная в 2018 году международная платформа, которая продвигает независимое кино, сказано в пресс-релизе.

"Каждый месяц в Риме, Италии, проходят конкурсы, а лучшие фильмы получают возможность попасть на ежегодную церемонию в историческом кинотеатре Cinema Farnese. Фестиваль известен тем, что открывает таланты со всего мира, и многие фильмы, представленные на Prisma, впоследствие получают признание на престижных фестивалях, таких как Каннский и Сандэнс", - подчеркивается в сообщении.

Глава Общественного комитета защиты прав Абилова, член правления Общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов отметил, что высокая оценка фильму является международным признанием творческого таланта Абилова.

"Это еще одно подтверждение тому, что Игбал – человек творчества, науки, он – не преступник. Несмотря на то, что он вырос в Белоруссии, он не терял связи со своей исторической родиной. Он заявляет свои фильмы на фестивале как представитель Азербайджана. Такой человек никак не может быть государственным изменником. Сфабрикованные обвинения должны быть с него сняты, молодого человека должны освободить и позволить продолжать свои научные изыскания, творческую работу", - сказал Мамедов.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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