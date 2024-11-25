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20:34, 25 ноября 2024

МИД Армении отказался участвовать во встрече ОДКБ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Делегация министерства иностранных дел Армении отказалась от участия во встрече Организации договора коллективной безопасности в Астане.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 февраля объявил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "заморожено". Ереван юридически заморозит свое членство в организации, если ОДКБ не выполнит обязательства, пока же речь идет об отказе от участия в мероприятиях и отсутствии постпреда Армении при организации, пояснил он 28 февраля. 19 июня стало известно, что глава МИД Армении отказался участвовать в заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ. Участие армянского посла в России во встрече представителей ОДКБ 13 ноября подчеркнуло стремление Еревана сохранить отношения с Москвой на фоне рассчитанной на западную аудиторию угрозы Армении покинуть ОДКБ, указали аналитики.

12 июня Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но не назвал конкретные сроки. Заявление Никола Пашиняна похоже на политические манипуляции, а не на реальные планы, поскольку в этом направлении нет практических шагов, и отношения Армении с Западом выход из ОДКБ не улучшит, отметили ереванские политологи.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян не примет участия в совместном заседании комитета министров иностранных дел, министров обороны и секретарей Совета безопасности ОДКБ, сообщили «Кавказскому узлу» пресс-секретарь МИД Ани Бадалян. По ее словам, также не планируется участие делегации МИД в каком-либо формате.

Пресс-службы Минобороны Армении и Совета безопасности Армении не ответили об участии глав ведомств на встрече в рамках ОДКБ.

Постпред России при ОДКБ Виктор Васильев заявил сегодня, что Армения не возражает против принятия документов на предстоящем саммите ОДКБ в Астане, однако не будет участвовать в мероприятии.  "К сожалению, армянские коллеги отказались от персонального участия в этом мероприятии", - привело его слова РИА "Новости".

Ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова анонсировала совместное заседание комиссии министров иностранных дел, обороны и секретарей Совета безопасности ОДКБ пройдет 28 ноября в Астане. Планируется обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, а также обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспективы дальнейшего развития системы коллективной безопасности, заявила она на еженедельном брифинге 21 ноября.

Уверенность Армении в пользе от участия в ОДКБ ослабла после отказа России вмешаться в вооруженный конфликт Армении и Азербайджана осенью 2020 года. О том, как повышался градус недружественной риторики Армении в отношении России, и на какие шаги пошла Армения в попытках искать альтернативу ОДКБ, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

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Автор: Тигран Петросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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