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23:16, 25 ноября 2024

Суд отказался удовлетворить жалобу Мехрализаде на следователей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку оставил без удовлетворения жалобу экономиста Фарида Мехрализаде, арестованного по делу Abzas Media, на действия следователей при обыске в день задержания.

"Кавказский узел" писал, что суд отправил под арест экономиста Фарида Мехрализаде, задержанного 30 мая и обвиненного в контрабанде валюты. Руководство Abzas Media заявило, что Мехрализаде не имеет отношения к работе издания, а лишь давал комментарии журналистам. 

Фарид Мехрализаде стал новым обвиняемым по делу Abzas Media, чтобы следователи могли продлить срок расследования, предположил правозащитник Эмин Гусейнов. Мехрализаде предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, легализации доходов, полученных преступным путем, в контрабанде и в подделке документов.

В Хатаинском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение жалобы Фарида Мехрализаде на действия следователей при проведении обыска в день задержания в его квартире. Заседание суда прошло без участия Мехрализаде, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга арестованного активиста Наргиз Мухтарова.

Суд не удовлетворил жалобу и не усмотрел в проведении обыска и изъятии вещей нарушения закона. «Однако объективного разбирательства не было проведено. Следователь, участвовавший в обыске, не пришел в суд. А явившийся в суд другой следователь на многие вопросы не ответил», - отметила Мухтарова.

На решение суда готовится апелляционная жалоба. «Обыск и изъятие были проведены с грубыми нарушениями закона. Фарида самого фактически похитили, надев на голову мешок, и привезли домой в наручниках. Фариду не позволили пригласить адвоката, заявив о «срочности следственного действия». Однако они не пояснили, чем была вызвана такая «срочность». Нам не дали возможности прочитать постановление об обыске. Бумагу нам только на расстоянии показали. В ходе обыска изъяли не только телефон Фарида, но и мой мобильный телефон. Они требовали у меня пароль к телефону. Мой телефон вернули только недавно, после завершения следствия. По итогам обыска был составлен протокол, но мне не позволили ознакомиться с ним. Протокол не огласили вслух. Все это нарушение закона», - сказала Мухтарова.

Адвокат экономиста Джавад Джавадов также указал на нарушение закона во время обыска. «Подозреваемый вправе потребовать обеспечения присутствия своего адвоката во время обыска. Ссылки на «срочность» в данном случае были не уместны. Никакой безотлагательности не было. Задержанному и членам его семьи должны были предоставить возможность ознакомиться с текстом постановления об обыске. Были нарушены и другие процессуальные нормы. Мы подадим на решение суда апелляционную жалобу», - сказал адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию о решении суда по жалобе Мехрализаде. Представители следственного органа оказались не доступны для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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