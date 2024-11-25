Школа в азербайджанском селе после жалоб жителей признана аварийной

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Здание школы, на состояние которого жаловались жители села Борадигях, признано аварийным. Власти Азербайджана анонсировали его снос и строительство новой школы.

Как писал "Кавказский узел", жители села Борадигях Масаллинского района пожаловались 12 ноября, что уже несколько лет обращаются к властям с просьбой отремонтировать полуразрушенное здание школы № 1, однако получают отписки. По их словам, в 2021 году рабочие, которые приехали и начали разбирать крышу, бросили работу, заявив, что ремонт будет делать фонд Гейдара Алиева. Представитель Ленкорань-Астаринского управления образования сообщил, что здание планируется капитально отремонтировать. В пресс-службе Минобрнауки в ответ на запрос корреспондента "Кавказского узла" пообещали разобраться, собрать информацию и ответить.

Принято решение о сносе школы № 1 в селе Борадигях и строительстве нового здания школы, сообщило сегодня Минобрнауки Азербайджана в официальном ответе корреспонденту "Кавказского узла".

"В настоящее время завершено проектирование нового здания на 624 ученических места. Вопрос строительства учебного заведения будет рассмотрен в рамках инвестиционной программы следующих лет", - говорится в документе.

Ведомство отметило, что здание школы стало аварийным в результате капитальных работ по замене крыши спортивного и актового залов в 2020-2021 годах. "Тогда в ходе разрушения крыши обнаружилось ослабление способности здания держать на себе тяжелую конструкцию, и решено снести всю школу. Здание признано аварийным после экспертного анализа приглашенных специалистов из соответствующих государственных служб, - сказано в письме.

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