Власти Азербайджана проигнорировали жалобы сельчан на состояние школы

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Уже несколько лет жители поселка Борадигях обращаются к властям всех уровней с просьбой отремонтировать школу, однако получают отписки. Рабочие, которые однажды приехали и начали разбирать крышу, бросили работу, заявив, что ремонт будет делать фонд Гейдара Алиева.

Как писал "Кавказский узел", 9 ноября жители поселка Борадигях обратились к властям Азербайджана с просьбой отремонтировать аварийное здание школы, в которой учится 270 детей.

Под обращением к властям с просьбой отремонтировать школу в поселке Борадигях подписались 50-55 человек, рассказал 12 ноября корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер, бывший учитель этой школы Адалят Ахмедов.

При этом он отметил, что аналогичные обращения селяне уже рассылали в 2022 и 2023 годах. "Приходили комиссии, осматривали полуразрушенный актовый зал, спортивный зал, столовую и котельную, соглашались, что использовать эти строения нельзя, обещали рассмотреть, но пользы не было", - сообщил Ахмедов.

По его словам, занятия по физкультуре в школьном зале не проводятся, дети питаются в классах, в каждом из которых стоит дровяная печь, так как отсутствие котельной не позволяет запустить центральное отопление здания школы.

На письмо в Лянкяран-Астаринское региональное управление образования пришел официальный ответ. В письме от 27 февраля текущего года напоминается о проведенных в стране работах по строительству новых и ремонту имеющихся школ, улучшении их материально-технической базы. "Согласно государственной программе, в настоящее время в Масаллинском районе проводятся работы по строительству школьных зданий и ремонту аварийных школ. Строительно-ремонтное управление регионального управления образования провела осмотр здания школы N1 им Н. Гянджеви в селе Борадигях, в скором времени будет начат капитальный ремонт этого здания", - сказано в письме, подписанном завсектором образования по Масаллинскому району Гошгаром Хатамовым.

Учитель школы, родитель учеников Бахруз Гасымов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в школе учится 200 учеников и работает 25 преподавателей. Из-за аварийного состояния части здания уроки по физкультуре проводятся в классах, там же дети питаются, массовые мероприятия проводятся в коридоре или в больших классах. Центральное отопление в здании предусмотрено, но во время капремонта в 2007-08 годах трубы и батареи не заменили, оставшиеся протекают, поэтому отопление никогда не работало. Классы отапливаются дровяными печами.

В 2022 году из-за невозможности работы в этом здании нас на два месяца перевели в другую школу

"В 2022 году из-за невозможности работы в этом здании нас на два месяца перевели в другую школу. Потом вернули в прежнюю школу, сказав, что скоро все недостатки устранят. Но ничего не сделано. Вторая сельская школа находится далеко, село Борадигях крупное, 10 тысяч жителей. Из-за больших расстояний разместить учеников двух школ в одной невозможно, детям будет далеко добираться", - рассказал Гасымов.

Заместитель директора школы Бахар Ахундова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее внуки учатся в этой же школе. "Внуки не знают, что такое спортивный зал, гимнастические снаряды (козел, груша, стенка), потому что не видели такого. В полуразрушенном зале пыль, заниматься там нельзя. Летом учителя физкультуры выводят детей играть футбол во дворе, а зимой проводить занятия по физкультуре 45 минут очень сложно. Я пять-шесть лет назад ездила в Баку, в министерство образования. ходила по кабинетам и сообщала о проблеме. Везде меня хорошо принимали, выслушивали, обещали скоро помочь и ничего не происходило", - сказала Ахундова.

В полдень рабочие свернули работу, сказав нам, что пришло распоряжение прекратить работы, так как ремонтом школы займется Фонд Гейдара Алиева

По ее словам, в 2021 году из района прибыла строительная бригада и принялась разбирать крышу залов. "Мы все обрадовались, подумав, что началась работа. В полдень рабочие свернули работу, сказав нам, что пришло распоряжение прекратить работы, так как ремонтом школы займется Фонд Гейдара Алиева. Мы обрадовались больше, так как знаем, какие у этого фонда большие возможности. Но далее ничего не произошло - и так по сегодняшний день", - добавила замдиректора.

"Как можно в век ИКТ учить детей в школе, где классы отапливаются дровами? Иногда дрова привозят сырые, они чадят, а во время ветра дым загоняет в класс. Дети кашляют. Дефицита дров нет, поставка дров осуществляется Региональным управлением образования, отоплением помещений занимаются нанятые на сезон истопники", - добавила Ахундова.

Отец двух детей, житель Борадигях Турал Джавадов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вынужден был перевести детей в школу города Масаллы. Ему приходится ежедневно возить детей в районный центр и обратно. "Мы сняли видео развалившихся залов, столовой и котельной школы, всем показываем. В село приезжало много комиссий после наших жалоб. Все соглашались с невозможностью учебы в таком здании. МЧС констатировало после нескольких бурений на глубину 20 метров, что фундамент здания негоден, школу надо разрушить и строить новое здание. Все обещают, но ничего не делается. Фонд Гейдара Алиева тоже обещал провести капремонт, но здание остается полуразрушенным. Не только я, и другие родители переводят детей в другие школы с нормальными условиями работы", - рассказал Джавадов.

Глава пресс-службы министерства науки и образования Азербайджана принял от корреспондента "Кавказского узла" вопросы про школу в Борадигях, обещал разобраться, собрать информацию и сообщить.

Заведующий сектором образования Лянкяран-Астаринского регионального управления образования Элман Рзаев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что решение капитально отремонтировать здание средней школы N1 в селе Борадигях принято. "Наверно, в скором времени начнется капитальный ремонт этой школы", - предполагает чиновник.

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