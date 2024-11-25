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08:01, 25 ноября 2024

Пассажиры рейса из Сочи пожаловались на отсутствие помощи после инцидента в Анталье

Возгорание самолета в Анталье. Скриншот из видео: https://t.me/c/1754252633/125229

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар произошел из-за жесткой посадки в Анталье на борту самолета из Сочи, пассажиры заявили о намерении подать коллективный иск к авиакомпании "Азимут".

Сегодня ночью самолет с бортовым номером RA-89085, выполнявший рейс A45051 из Сочи, приземлился в аэропорту Антальи и после посадки у него загорелся двигатель. Огонь быстро потушили пожарные.

На борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа, они благополучно эвакуировались по надувным трапам. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, привел сегодня ТАСС сообщение генконсульства России в Турции.

Экипаж самолета выполнил посадку в условиях плохой погоды, посадка была жесткой. Самолет мог удариться о посадочную полосу, что привело к пожару. В авиакомпании "Азимут" отметили, что посадка была жесткой в результате сдвига ветра.

Власти России находятся в плотном контакте с властями Турции по оказанию содействия россиянам, находившимся в самолете Superjet. Росавиация и Следственный комитет России начали проверки, отметило агентство.

Часть пассажиров самолета Sukhoi Superjet 100 покинула аэропорт, остальные решили дождаться выдачи багажа, им предоставлено питание. Дипломатами урегулирован вопрос о пропуске на территорию Турции 10 россиян, которые из-за возгорания лишились загранпаспортов – им будет оказана помощь с документами. До прибытия резервного самолета пассажиров, которые должны были вернуться в Россию обратным рейсом, поселили в гостиницу, передало сегодня в своем телеграм-канале РБК.

Некоторые из пассажиров пожаловались на отсутствие организованной помощи после инцидента. После эвакуации из самолета пассажиров привезли на автобусе в аэропорт и полчаса они провели в ожидании – к ним никто не подходил.

"Потом в каком-то кабинете нас приняли турки, не было ни одного русскоговорящего. Мы информацию получили через переводчика – молодой парень, который понимал по-турецки и по-русски. Представителей России там не было. Не было никого", – привел телеграм-канал "Осторожно. Новости" слова одной из пассажирок.

Далее пассажирам пообещали доставить багаж, но ждать его пришлось около семи часов. Часть из пассажиров не дождалась своих вещей и самостоятельно покинула аэропорт.

"Было удивительно, что ни представители, ни вообще какой-то помощи никто нам не оказал. Было обидно от того, что мы остались, ходили по аэропорту в шоке. Мало того, что мы это все пережили, а это было страшно, и к нам такое было отношение, что мы вообще были никому не нужны", – сказала пассажирка.

Пассажиры Sukhoi Superjet 100 готовят коллективный иск против перевозчика "Азимут", сообщило сегодня Ura.ru. Подробности о предстоящем иске, в том числе требования и компенсации, в сообщении не приведены.

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Автор: "Кавказский узел"

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