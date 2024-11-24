Трое дагестанских силовиков заподозрены в пытках

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Сотрудники полиции из Дагестана Магомед Магомедов, Рамазан Магомедов и Абдулатип Гаджиев заподозрены в превышении полномочий и применении пыток.

Согласно материалам дела, сотрудники полиции из Дагестана Магомед Магомедов, Рамазан Магомедов и Абдулатип Гаджиев обвиняются в превышении полномочий и применении пыток.

Защита Магомеда Магомедова попыталась обжаловать его арест, суд отказался изменить ему меру пресечения, посчитав, что он, используя служебные связи, может оказать давление на потерпевшего и свидетелей, сказано в карточке дела, опубликованной на сайте Верховного суда Дагестана.

В карточке дела указано, что судмедэкспертиза подтвердила травмы у пострадавшего. Другие подробности по делу о пытках и превышении силовиками полномочий не приведены.

Комментариев от представителей Магомеда Магомедова, Рамазана Магомедова и Абдулатипа Гаджиева не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в Дагестане широкий общественный резонанс вызвала смерть Курбана Далгатова, умершего 20 января 2023 года после того, как он был доставлен в Советский райотдел полиции Махачкалы. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД.

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