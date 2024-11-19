Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Всего минувшей ночью военные обезвредили над Ростовской областью 11 беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью один беспилотник был сбит в районе Таганрога. Еще один дрон упал на трассу в Белокалитвинской районе, ранения получил водитель "Газели" из Волгограда.

Всего минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ростовской области обезврежено 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 10 ноября Каменск-Шахтинский подвергся атаке дронов. 3 ноября 16 беспилотников было сбито в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. В ночь на 2 ноября военные обезвредили беспилотник возле Новошахтинска. 31 октября в Ростовской области было обезврежено восемь дронов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.