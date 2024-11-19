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10:34, 19 ноября 2024

Минобороны уточнило число сбитых над Ростовской областью дронов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Всего минувшей ночью военные обезвредили над Ростовской областью 11 беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью один беспилотник был сбит в районе Таганрога. Еще один дрон упал на трассу в Белокалитвинской районе, ранения получил водитель "Газели" из Волгограда.

Всего минувшей ночью силами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Ростовской области обезврежено 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции Ростовская область регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 10 ноября Каменск-Шахтинский подвергся атаке дронов. 3 ноября 16 беспилотников было сбито в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе. В ночь на 2 ноября военные обезвредили беспилотник возле Новошахтинска. 31 октября в Ростовской области было обезврежено восемь дронов.

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Автор: "Кавказский узел"

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